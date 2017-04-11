КНДР допустила начало Соединёнными Штатами ядерной войны

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Политика Соединённых Штатов Америки ведёт к росту опасности возникновения ядерной войны. С таким заявлением выступил заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён, передаёт «Интерфакс».

«Из-за безрассудных действий США с увеличением и модернизацией ядерных сил, на Земле возрастает нестабильность и опасность ядерной войны», – подчеркнул северокорейский дипломат.

При этом Ким Ин Рён отметил, что ядерный потенциал КНДР направлен на защиту собственной безопасности и суверенитета.

Также Ким Ин Рён заявил о том, что американский лидер Дональд Трамп «сошёл с ума», развязывая войну с Северной Кореей. Дипломат предупредил, что военные действия могут стать «вполне реальной возможностью», подчеркнув, что «повышенная напряженность создала чрезвычайную ситуацию».

Незадолго до этого вице-президент США Майк Пенс прибыл на американскую военную базу, расположенную рядом с демилитаризованной зоной между Южной Кореей и КНДР. Пенс заявил, что «эра стратегического терпения» в отношении Пхеньяна закончилась. По его словам, Вашингтон будет настойчиво добиваться мирного разрешения северокорейской ядерной проблемы, однако готов применить любые средства для того, чтобы обеспечить безопасность своих союзников в Южной Корее.

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