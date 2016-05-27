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18апреля
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Благовещенец «прокатил» по бездорожью зацепившегося за дверь его машины сотрудника погрануправления

Благовещенец «прокатил» по бездорожью зацепившегося за дверь его машины сотрудника погрануправления
Фото: daeshprava.ru

Прокурор Михайловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Благовещенска. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника погрануправления. Благовещенец «прокатил» представителя власти на двери автомобиля по бездорожью.

Инцидент случился 21 сентября 2016 года на почве личной неприязни благовещенца к сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Амурской области. Все произошло в селе Чесноково, которое входит в пограничную зону.

Как установило следствие, благовещенец умышленно сел за руль иномарки и тронулся с места, не реагируя на требования остановиться. Тогда сотрудник погрануправления схватился руками за водительскую дверь автомобиля и вновь потребовал остановить машину.

Но нарушитель только увеличил скорость и съехал с дорожного полотна на пересеченную местность, маневрируя автомобилем по бездорожью. При этом он видел, что сотрудник погрануправления находится с внешней стороны машины и держится руками за ручку водительской двери через открытое ветровое стекло.

Понимая, что при падении сотрудник пострадает, мужчина со значительной силой начал бить кулаком по рукам представителя власти и толкать его. В результате сотрудник упал с движущегося автомобиля на грунт. В целом он проехал, зацепившись за машину, 50 метров по бездорожью.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». 14 апреля 2017 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Михайловского района направлено в суд.

За совершение этого преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 2290

#происшествия

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Комментарии
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  • Милка1968

    Милка1968
    2 часа назад

    "Находится с внешней машины" -_-

  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    Почему именно благовещенца к сотруднику Пограничного управления ФСБ России - все было совсем на оборот -Это протиыный ФСБешник вцепился в машину гражданина, а тот испугавшись поехал.

  • Аксюта

    Аксюта
    2 часа назад

    Два дебила-это сила...

  • Аксюта

    Аксюта
    2 часа назад

    Два дебила-это сила...

  • Аксюта

    Аксюта
    2 часа назад

    Два дебила-это сила...

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    держится руками за ручку водительской двери через открытое ветровое стекло.

    Стою на асфальте я в лыжи обутый. И то ли лыжи не едут, то ли я нехороший...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Мазепа

    Почему именно благовещенца к сотруднику Пограничного управления ФСБ России - все было совсем на оборот -Это протиыный ФСБешник вцепился в машину гражданина, а тот испугавшись поехал.



    Дело было на границе? Китайца ловили?

  • Mentat

    Mentat
    1 час назад

    Tуман

    держится руками за ручку водительской двери через открытое ветровое стекло.

    Стою на асфальте я в лыжи обутый. И то ли лыжи не едут, то ли я нехороший...



  • anschutka

    anschutka
    40 минут назад

    Форсаж-9

  • ЛайКа

    ЛайКа
    39 минут назад

    "Благовещенец «прокатил» представителя власти на двери автомобиля по бездорожью" Картина маслом - благовещенец впрягся и как на санях. Тыгыдым-тыгыдым-тыгыдым, иго-го... добили!

    После прочтения статьи - перед глазами стоит картина из "ну погоди"...

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