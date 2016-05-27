Благовещенец «прокатил» по бездорожью зацепившегося за дверь его машины сотрудника погрануправления

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Прокурор Михайловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Благовещенска. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника погрануправления. Благовещенец «прокатил» представителя власти на двери автомобиля по бездорожью.

Инцидент случился 21 сентября 2016 года на почве личной неприязни благовещенца к сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Амурской области. Все произошло в селе Чесноково, которое входит в пограничную зону.

Как установило следствие, благовещенец умышленно сел за руль иномарки и тронулся с места, не реагируя на требования остановиться. Тогда сотрудник погрануправления схватился руками за водительскую дверь автомобиля и вновь потребовал остановить машину.

Но нарушитель только увеличил скорость и съехал с дорожного полотна на пересеченную местность, маневрируя автомобилем по бездорожью. При этом он видел, что сотрудник погрануправления находится с внешней стороны машины и держится руками за ручку водительской двери через открытое ветровое стекло.

Понимая, что при падении сотрудник пострадает, мужчина со значительной силой начал бить кулаком по рукам представителя власти и толкать его. В результате сотрудник упал с движущегося автомобиля на грунт. В целом он проехал, зацепившись за машину, 50 метров по бездорожью.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». 14 апреля 2017 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Михайловского района направлено в суд.

За совершение этого преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия

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