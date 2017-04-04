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Стреляющий с двух рук российский робот «Фёдор» напугал западные СМИ (видео)

Стреляющий с двух рук российский робот «Фёдор» напугал западные СМИ (видео)
Фото: discover24.ru

Человекоподобный боевой робот Ф. Е. Д. О. Р., умеющий самостоятельно садиться в машину и стрелять с двух рук, потряс британских журналистов. Робот был разработан в России для космических исследований на борту перспективного пилотируемого корабля «Федерация», сообщает «РЕН ТВ».

«Одна из самых страшных разработок России», – так охарактеризовала «Фёдора» газета The Sun, отметив, что российская разработка превосходит все образцы западной робототехники. Автор статьи также выразил обеспокоенность в связи с высокими интеллектуальными способностями «Фёдора». Он называет робота «пугающим интеллектуальным киборгом, который способен стрелять из пистолетов и скоро будет отправлен Россией в космос».

Журналисты также сравнили увиденное с Терминатором.

Планируется, что робот «Фёдор», разработанный компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заданию МЧС России, первым отправится в космос на новом космическом корабле «Федерация», полёт которого запланирован на 2021 год.

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#военные #СМИ #технологии

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Комментарии
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  • Ильяc28

    Ильяc28
    57 минут назад

    Будущее российских технологий — Рогозин, судя по всему, решил нанести ответный удар Илону Маску, а посему презентовал робота Федора, который научился стрелять, но не сигареты, как кто-то мог подумать, а с двух рук.



    Разработчики научили робота-космонавта F.E.D.O.R стрелять с двух рук, сообщил вчера вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Однако представивший робота Дмитрий Рогозин заверил, что Россия не создаёт Терминатора. Трамп облегченно выдохнул. А то вдруг робоФедор пришел бы отжать у них возвращающуюся ступень Маска?

    Самое главное, что отмечено в пресс-релизе, я полагаю, кроется в этой строчке: «робот принял участие в московской православной выставке, где был продемонстрирован патриарху Кириллу». Ну, без личного одобрения такого авторитета как Гундяев никакой робототехники быть не может, как вы понимаете. Поэтому первым делом всех роботов в православный храм. Зато за робоФедора можно порадоваться: он теперь крещеный. Сейчас его научат размахивать двумя кадилами сразу, читать молебны, **** по **** богохулов, расстреливать святой водой с двух рук нечестивцев — и проект можно считать реализованным.

    Осталось его еще раз в храм к патриарху сводить, чтобы расписать иконами. Там в него вмонтируют кассовый аппарат, и он сможет сразу с двух рук еще и свечки старухам продавать. В общем, Маск только прикорнул, а его вон как на повороте уделали. У них робокоп был, а у нас робопоп будет. Отправят его в космос, да бога найдут там. Это я еще молчу о том, сколько святых мощей робоФедор сможет взять с собой на орбиту (прим: не так давно у нас мощи на орбиту запустили, если что). Что на этом фоне фантазии Маска о Марсе?

    У «Бостон Динамикс» робот зимой по лесу ходит без всяких поддержек, а этот с трудом перемещается по ровному полу со стойкой. Но, невзирая на это, у нас в СМИ трубят о достижениях. А по сути — ни пройтись не может, ни в машину сесть самостоятельно. Стрелять не умеет, только в руках подержать: на пистолетах прицелы лазерные, на другом конце кабеля сидит чувак и совмещает их с мишенью через камеры на башке.

    Смысл таким сырым продуктом хвастать? Вы сделайте сначала вещь, а потом уже демонстрируйте, а это даже не технология, это ***** на постном масле: тупо привод на управлении. А крутость-то в чем, если разница между тем, что презентует Рогозин, и тем, что презентует «Бостон Динамикс», как между самолетом и телегой? Это не робот, а примитивная китайская кукла на вешалке с нулевой автономностью.

    Данное творение — обычная дешевая показуха: просто группа людей пытается жалким образом отчитаться за бездарно просранные годы и средства! И если у «Бостона» уже есть робот-помощник с автономным питанием и автономным принятием решений, то показанное здесь — это лютый ***** или, более толерантно, — китайский робот на управлении через присоединенный кабель.

    Далее, о какой «передовой работе рук» втирает Рогозин? Я увидел в видео примитив на уровне протезов 2000 годов; более того, большая часть видеопрезентаций — монтаж, где предметы уже в руках, без съемки моментов того, как это все руками берётся.

    Поймите правильно: хорошо, что делают, пытаются, но повода для восхищения нету вообще никакого. Особенно с учётом того, что сейчас уже во всю разрабатывают протезы с тактильным ощущением предмета, а об уровне моторики и говорить не стоит — и это не фантазии, а вполне себе уже работающие технологии.

    Плохо же то, что дешевую китайскую куклу преподносят широким массам как какое-то великое достижение, в то время как этот прообраз робота толком не умеет делать ничего из того, что расписали. Т.е. по факту никаких значимых результатов выполненных работ нет. Но вдвойне плохо то, что на этот вот кусок говна, как пишут, потрачено... ЧЕТЫРЕ МИЛЛИАРДА!

  • vertex

    vertex
    40 минут назад

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