Стреляющий с двух рук российский робот «Фёдор» напугал западные СМИ (видео)

Фото: discover24.ru

Человекоподобный боевой робот Ф. Е. Д. О. Р., умеющий самостоятельно садиться в машину и стрелять с двух рук, потряс британских журналистов. Робот был разработан в России для космических исследований на борту перспективного пилотируемого корабля «Федерация», сообщает «РЕН ТВ».

«Одна из самых страшных разработок России», – так охарактеризовала «Фёдора» газета The Sun, отметив, что российская разработка превосходит все образцы западной робототехники. Автор статьи также выразил обеспокоенность в связи с высокими интеллектуальными способностями «Фёдора». Он называет робота «пугающим интеллектуальным киборгом, который способен стрелять из пистолетов и скоро будет отправлен Россией в космос».

Журналисты также сравнили увиденное с Терминатором.

Планируется, что робот «Фёдор», разработанный компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заданию МЧС России, первым отправится в космос на новом космическом корабле «Федерация», полёт которого запланирован на 2021 год.

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#военные #СМИ #технологии

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