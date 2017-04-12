Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:11 0

«Дальспецстрой» сократил долг перед строителями Восточного с 273 до 175 миллионов рублей

«Дальспецстрой» сократил долг перед строителями Восточного с 273 до 175 миллионов рублей
Фото: tass.ru

Компания «Дальспецстрой» с начала марта выплатила строителям космодрома Восточный более 98 миллионов рублей задолженности по зарплате, сократив ее до 175 миллионов, сообщает ТАСС. Выплаты ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком: погашение осуществляется поэтапно, практически в еженедельном режиме.

«В настоящее время задолженность по зарплате перед строителями космодрома составляет около 175 миллионов рублей, полное погашение планируется осуществить в ближайшее время», – сказали в пресс-службе «Дальспецстроя».

«Дальспецстрой» неоднократно сообщал о финансовых трудностях, одной из причин которых является неритмичное финансирование работ по некоторым объектам строительства. Предприятие придерживается плана финансового оздоровления: ведется активная претензионно-исковая работа по истребованию дебиторской задолженности, осуществляется жесткий финансовый контроль – все расчеты происходят путем перевода средств на счета казначейства или на спецсчета в рамках реализации гособоронзаказа.

Ранее в пресс-службе компании заявляли ТАСС, что взыскание почти восьми миллиардов рублей дебиторской задолженности с недобросовестных контрагентов позволит предприятию погасить задолженность по зарплате перед сотрудниками в полном объеме. При этом процесс возмещения денежных средств от ряда подрядчиков, находящихся в стадии банкротства, затруднителен. Примером является компания ТМК, которая должна «Дальспецстрою» около 3,9 миллиарда рублей.

Просмотров всего: 157

#космодром #происшествия #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Около 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме
Происшествия 3

Благовещенка подозревает, что в ее машину стреляли
Происшествия

В Магдагачи мужчина попытался задушить полицейского
В России и мире

На Алтае воспитанники детсада пострадали при обрушении кирпичной стены