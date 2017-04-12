«Дальспецстрой» сократил долг перед строителями Восточного с 273 до 175 миллионов рублей

Фото: tass.ru

Компания «Дальспецстрой» с начала марта выплатила строителям космодрома Восточный более 98 миллионов рублей задолженности по зарплате, сократив ее до 175 миллионов, сообщает ТАСС. Выплаты ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком: погашение осуществляется поэтапно, практически в еженедельном режиме.

«В настоящее время задолженность по зарплате перед строителями космодрома составляет около 175 миллионов рублей, полное погашение планируется осуществить в ближайшее время», – сказали в пресс-службе «Дальспецстроя».

«Дальспецстрой» неоднократно сообщал о финансовых трудностях, одной из причин которых является неритмичное финансирование работ по некоторым объектам строительства. Предприятие придерживается плана финансового оздоровления: ведется активная претензионно-исковая работа по истребованию дебиторской задолженности, осуществляется жесткий финансовый контроль – все расчеты происходят путем перевода средств на счета казначейства или на спецсчета в рамках реализации гособоронзаказа.

Ранее в пресс-службе компании заявляли ТАСС, что взыскание почти восьми миллиардов рублей дебиторской задолженности с недобросовестных контрагентов позволит предприятию погасить задолженность по зарплате перед сотрудниками в полном объеме. При этом процесс возмещения денежных средств от ряда подрядчиков, находящихся в стадии банкротства, затруднителен. Примером является компания ТМК, которая должна «Дальспецстрою» около 3,9 миллиарда рублей.

Просмотров всего: 157

#космодром #происшествия #экономика

распечатать