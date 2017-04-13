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В Зее сгорели пять дачных домиков (фото)

В Зее сгорели пять дачных домиков (фото)

В понедельник, 17 апреля, в окрестностях города Зея на острове Майский в районе дачного общества загорелись дачные домики. Пресс-служба областного управления МЧС сообщает о том, что пламя повредило пять домиков по всей площади. На фотографиях, которые в редакцию Амур.инфо прислали очевидцы, видно, что строения сгорели полностью.

На момент прибытия пожарных расчетов горели пять дачных строений. В течение 16 минут открытое горение было ликвидировано. В ликвидации последствий возгорания приняли участие два боевых расчета ПЧ № 10 города Зея, в составе пяти человек личного состава.

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#пожары #природа #происшествия

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