Организатора теракта в Петербурге вычислили по сим-карте

Фото: kommersant.ru

Задержанного в понедельник, 17 апреля, девятого фигуранта дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга Акброра Азимова выдали телефонные переговоры. Азимова разыскивали уже несколько дней, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Задержанный был одним из немногих, с кем накануне теракта общался его исполнитель Акбаржон Джалилов. В московской квартире и на работе в кафе на Минском шоссе подозреваемый не появлялся, сим-карты сменил. Задержать его удалось после того, как он активировал новые «симки», из-за которых и «засветился».

В ФСБ вскоре после задержания Азимова сообщили о том, что он является одним из организаторов теракта, осуществлявшим подготовку Джалилова. В то же время в Следственном комитете его назвали только «соучастником преступления».

Известно, что 26-летний Азимов – уроженец Ошской области Киргизии, как и Джалилов, оба имели российское гражданство.

Как сообщало Амур.инфо, взрыв произошёл 3 апреля около 14:30 на перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Погибли 14 человек, ранены более 50. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

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