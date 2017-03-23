Модельную стрижку «гитлерюгенд» предлагали юным москвичам

Фото: facebook

Пользователи социальных сетей обратили внимание на рекламу одной из столичных парикмахерских: заведение широко рекламирует модельную стрижку «гитлерюгенд». Причём, как отмечают интернет-пользователи, такую стрижку предлагают сразу в нескольких парикмахерских Москвы, передаёт РИА Новости.

«Вот можно пойти постричь ребенка и что-то объяснить ему про название стрижки. Я может, чего не понимаю?» – недоумевает Ольга Макарова, опубликовавшая снимок объявления в Facebook. Позже в пресс-службе торговых центров «Мега», где расположен оскандалившийся парикмахерский салон, заявили, что заведение признало название прически неуместным и удалило его из списка своих услуг.

«Мы со своей стороны проследили, чтобы материалы действительно были изъяты», – заверил собеседник агентства.

Генеральный директор сети парикмахерских «Воображуля» Анна Шитникова в свою очередь принесла извинения и заявила, что все каталоги были изъяты из студий и утилизированы.

Гитлерюгенд (Hitlerjugend) – молодёжная организация, действовавшая в нацистской Германии с 1926 по 1945 годы. После Второй мировой войны она была запрещена.

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#интернет #происшествия

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