Судебные приставы арестовали у благовещенца два дорогостоящих автомобиля в пользу «Умно жить»

Фото: actualnews.org

17 апреля судебные приставы арестовали две машины благовещенца в пользу кредитного союза «Умно жить». Предварительная оценка стоимости обоих автомобилей – 3 миллиона 700 тысяч рублей. При этом общая сумма долга у должника перед организацией – на миллион рублей больше.

Как рассказали в службе судебных приставов, благовещенец задолжал кредитному союзу «Умно жить», находящемуся сейчас на стадии банкротства, 5 миллионов 333 тысячи рублей. Полмиллиона мужчина успел погасить, а затем объявил себя банкротом. В итоге остаток долга – 4 миллиона 800 тысяч – пал на трех его поручителей по кредиту. У одного из них накануне и арестовали транспорт.

«Приставы направили ему уведомление об аресте автомобилей, он согласился добровольно сдать машины. В итоге автомобиль "лексус", который предварительно оценили примерно в 2 миллиона рублей, у мужчины изъяли. Поручитель сам привез его на стоянку взыскателя. Затем отправился за вторым автомобилем – Toyota Land Cruiser 200. Но эту машину, оцененную в 1 миллион 700 тысяч рублей, у него не изымали, на нее просто наложили арест и передали на ответственное хранение, дав поручителю 10 дней на оплату долга», – рассказала пресс-секретарь амурского управления службы судебных приставов Елена Пациора.

В дальнейшем полученные деньги конкурсный управляющий «Умно жить» направит на то, чтобы рассчитаться перед вкладчиками кредитного союза-банкрота. Как сообщалось ранее, банкротом кооперативный союз «Умно жить» Арбитражный суд Амурской области признал в ноябре 2016 года. В отношении него была введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство. Общая сумма долга союза «Умно жить» перед вкладчиками со всего Приамурья – порядка 300 миллионов рублей.

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#закон #транспорт

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