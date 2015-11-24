1,5 миллиарда рублей потеряла Россия в ходе «помидорной войны» с Турцией

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Так называемая «помидорная война» с Турцией обошлась России в 1,3-1,5 миллиарда долларов. Это следует из результатов мониторинга экономической ситуации, подготовленного Российской академией народного хозяйства и государственной службы, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли, передаёт «Лента.ру».

По оценке экспертов, из-за продовольственного эмбарго наша страна потеряла от 1,3 до 1,5 миллиарда долларов, поскольку Турция в ответ ввела пошлины на поставки ряда российской продукции.

При этом, отмечают специалисты, Анкаре удалось успешно переориентировать экспортные потоки в том числе в те страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы. Так, поставки в Белоруссию выросли более чем в семь раз, в Казахстан – в 12,2 раза, в Азербайджан – в 54,1 раза. В то же время в России местные производители помидоров и огурцов получили нишу на рынке размером 0,5 миллиарда долларов.

12 апреля глава Ассоциации торговцев фруктами и овощами турецкого города Мерсин (там расположен один из важнейших портов в стране) Мунир Сен заявил, что фермеры страны оказались на грани разорения из-за российского эмбарго.

С 15 марта Анкара ввела пошлины на ввоз российской продукции. Власти страны решились на этот шаг из-за сохранения части российских санкций, связанных с импортом овощей, а также визовым режимом.

Отношения двух стран резко обострились после атаки турецких ВВС российского бомбардировщика Су-24 осенью 2015 года. С 1 января 2016-го начали действовать санкции против Турции. Они, в частности, касались поставок продовольствия в Россию. Отношения начали восстанавливаться в середине 2016 года, когда президент Турции Реджеп Эрдоган принёс официальные извинения российской стороне. После этого санкции стали смягчаться, но помидоры и огурцы по-прежнему остаются под действием эмбарго.

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#политика #торговля #экономика

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