Актёрские юбилеи дня: Георгий Вицин, Джеймс Вудс и Светлана Немоляева

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Ровно 100 лет назад родился любимец публики, народный артист СССР Георгий Вицин. Кинодебют актёра состоялся в 1945 году в фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». А настоящая популярность пришла к нему после роли Васи Веснушкина в фильме «Запасной игрок».

Всенародную любовь актёру принесли комедийные фильмы Леонида Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция “Ы”» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», в которых он с блеском исполнил роль Труса. За свою творческую жизнь Георгий Михайлович снялся более чем в 80 абсолютно разноплановых фильмах.

Навсегда запомнились его роли в фильмах «Женитьба Бальзаминова», «Двенадцатая ночь», «Джентльмены удачи», «Старая, старая сказка» и других. Его голосом также говорят многие любимые детьми персонажи мультипликационных фильмов. Редакция Амур.инфо подготовила тематический тест, посвящённый любимому артисту.

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Ежегодно 18 апреля по всей планете (более чем 150 странах) мира отмечают Всемирный день радиолюбителя. Его дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1925 году в столице Франции городе Париже энтузиастами радиодела был создан «Международный радиолюбительский союз», призванный объединить всех людей занимающихся радиолюбительской связью, которая в то время считалась чем-то фантастическим.

В России Союз радиолюбителей был создан в 1992 году, а в 1994 году вошёл в «Международный радиолюбительский союз» и стал отмечать эту дату совместно с ним.

Каждый год всемирный день радиолюбителя отмечается под новым девизом. Так, например, в 2007 году это был лозунг «Расширение мира радиосвязей». В 2013 году праздник был посвящён столетию со дня первого использования любительского радио в чрезвычайной ситуации.

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Также в этот день отмечается Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия). Праздник установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) созданной при ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Впервые, на межгосударственном уровне, этот день отмечался 18 апреля 1984 года.

В рамках празднования Дня всемирного наследия проводятся конференции по вопросам сохранения и защиты культурного наследия, а также другие мероприятия. Некоторые музеи в этот день можно осмотреть без покупки входного билета, бесплатно. Также посетители могут побывать в архитектурных комплексах и исторических зданиях, которые в обычные дни закрыты для посещения.

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80 лет назад родилась ещё одна замечательная представительница советского кино – народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Еще в 1960 году Светлана Владимировна вышла замуж за актёра Александра Лазарева. В этом браке родился сын Александр, который пошёл по стопам родителей и тоже стал актёром. Параллельно с работой в театре Немоляева активно снимается в кино и сыграла более 80 ролей. Зрителям запомнились образы Оли Рыжовой в фильме «Служебный роман», жены Гуськова в «Гараже» и Аглаи в «Небесах обетованных» Эльдара Рязанова, Романовской из фильма «По главной улице с оркестром» Петра Тодоровского и многих других.

Светлана Немоляева награждена орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, а также медалями за творческие достижения.

Светлана Немоляева продолжает сниматься в кино, являясь востребованной актрисой отечественного кинематографа, и вот уже более полувека трудится в своём родном и любимом театре Маяковского.

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Своё 70-летие сегодня отмечает популярный американский актёр Джеймс Вудс. Широкую известность Вудсу принесла работа в таких фильмах, как «Однажды в Америке», «Сальвадор», «Полицейский», «Напролом», «Чаплин» и «Специалист». За прекрасно исполненную роль журналиста в картине «Сальвадор» (1986) артист был номинирован на премию «Оскар». Вудсу удаются самые разноплановые роли – как полные юмора и иронии, так и драматические. В 1998 года на аллее славы в Голливуде Вудс заслуженно получил свою «звезду».

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