В родительский день благовещенцев к кладбищам будут возить рейсовые автобусы
В течение четырех дней – с 22 по 25 апреля – жителей Благовещенска к кладбищам на 8-м и 17-м километрах будут доставлять автобусы маршрутов № 50 и № 51. Кроме того, между кладбищами будет курсировать автобус № 52. Стоимость проезда составит 28 рублей, сообщает пресс-служба городской администрации. На Амур.инфо – расписание движения маршрутов.
Схема движения маршрута № 50: магазин «Благовещенск» – улица 50-летия Октября – улица Амурская – улица Калинина – Новотроицкое шоссе – кладбище 8-й километр.
22 и 23 апреля
М-н «Благовещенск»: 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:20, 12:40, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00.
Кладбище 8-й километр: 8:30, 8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:50, 13:10, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30.
24 апреля
М-н «Благовещенск»: 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00.
Кладбище 8-й километр: 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30.
25 апреля
М-н «Благовещенск»: 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00.
Кладбище 8-й километр: 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30.
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Схема движения маршрута № 51: магазин «Благовещенск» – улица 50-летия Октября – улица Амурская – улица Калинина – Новотроицкое шоссе – кладбище 17-й километр.
22 и 23 апреля
М-н «Благовещенск»: 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:30, 12:00, 12:20, 12:45, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30.
Кладбище 17-й километр: 8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:15, 12:45, 13:10, 13:30, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20.
24 апреля
М-н «Благовещенск»: 8:00, 8:50, 9:40, 10:30, 12:00, 12:50, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10.
Кладбище 17-й километр: 8:50, 9:40, 10:30, 11:20, 12:50, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 17:00.
25 апреля
М-н «Благовещенск»: 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45.
Кладбище 17-й километр: 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30.
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Схема движения маршрута № 52: кладбище 8-й километр – Новотроицкое шоссе – кладбище 17-й километр.
22–25 апреля
Кладбище 8-й километр: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30.
Кладбище 17-й километр: 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45.
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