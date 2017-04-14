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Опять дожди: прогноз погоды в Амурской области на 18 апреля

Опять дожди: прогноз погоды в Амурской области на 18 апреля
Фото: instagram

В Амурской области 18 апреля будет облачно с прояснениями. В большинстве районов синоптики прогнозируют слабые и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть с северо-запада и разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12-17 метров в секунду.

Температура в южных и центральных районах области составит 8…13 градусов тепла. По северу термометры покажут 6…11 градусов выше нуля, по крайним северным районам – плюс 2…7.

В Благовещенске в 6 часов утра столбик термометра задержался на отметке +1 градус. Северо-восточный ветер дул со скоростью 1-2 метра в секунду. В течение дня в городе будет облачно с прояснениями, временами выпадут осадки преимущественно в виде дождя. Северо-западный ветер усилится до 6-11 метров в секунду. Температура составит 8…10 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • Микляй

    Микляй
    3 часа назад

    Котэ шикааарен!

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