Детям до 14 лет могут законом запретить пользование соцсетями: обзор прессы

Фото: 1istochnik.ru

О перевоспитании заключенных; о том, что глава Холмска получил от Фонда соцэкономразвития в подарок 1 700 тысяч рублей; о том, что в Китае туристов приглашают на «Титаник», где воссоздан эффект катастрофы. О чем пишут СМИ – в сегодняшнем обзоре ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

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«Российская газета» уделяет внимание новым программам перевоспитания заключенных. Так, в одной из красноярских колоний учат «на артистов». А в новосибирской колонии отрыли курсы по обучению жонглированию. А фокусы они и сами умеют показывать.

Попутно можно прочесть о том, как глава администрации Холмска (это на Сахалине) получил от регионального Фонда социально-экономического развития подарок – 1 миллион 700 тысяч рублей. Примерно такие же подарки получили два его заместителя. И что интересно, в тюрьмах не сидели, никаким фокусам не обучались… Просто по жизни талантливые люди.

Также в номере

Кстати, о заключенных. В другой статье главной газеты страны (называется «Хорошо сидит») рассказывается, как депутат брянского заксобрания Тюлин, находящийся в СИЗО, получил более полумиллиона рублей зарплаты.

Подводит черту сообщениям на денежную тему заметка о том, что на аукцион выставлено письмо Эрнеста Хемингуэя к Марлен Дитрих. Великий писатель был влюблен в великую актрису, о чем и признался в письме. Начальная цена вопроса – 30 тысяч долларов.

Очень интересно

Взяв в руки «Комсомольскую правду, можно узнать из анонсов, что сегодня она тоже посвящена финансам, а еще любви. Если о подробностях, то первая страница издания приглашает заглянуть в кошельки Путина, Медведева («Интересно, что на фото Медведев стоит слева от Путина, то есть первым. Нет ли в этом какого-то намека в преддверие президентских выборов?» – задается вопросом Павел Андреевич) и депутата Госдумы Ивана Абрамова.

А исполнитель песен Киркоров рассказал о своей «гастрольной» жене – той, которая проводит с ним каждый день, развлекает его во время поездок, ходит с ним в кино, в музеи и в зоопарк. Наверное, она экскурсовод.

Полный абзац

«Панорама» сообщает, что в Госдуму внесен проект закона о правовом регулировании деятельности социальных сетей, который ужесточает правила пользования Интернетом. Согласно законопроекту, регистрироваться в социальных сетях можно будет только по паспорту. При регистрации пользователи должны будут сообщить паспортные данные, которые позволят установить их возраст. Детям до 14 лет будет запрещено пользоваться соцсетями, а пользователям до 18 лет запретят вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация.

Не пропусти

Далее – «Амурская правда», в которой много интересного, а главное – актуального. К обязательному прочтению обозреватель рекомендует статью о том, как 8 тысяч амурских предпринимателей внезапно оказались должны государству по 140 тысяч рублей!

Рассказывают тут о шимановце, который изобрел рюкзак-трансформер. Его можно носить и спереди, и сзади, а можно и на боку. И вместимость можно регулировать в зависимости от того, куда идешь – в тайгу или к девушке.

Но Павел Савинкин обратил внимание на настоящий крик души, на колонку Екатерины Гвоздовской о том, во что превратили наш любимый город не менее любимые собаки. Заголовок называть не буду, он сам бросается в глаза. Стоит прочесть. Может, дойдет…

На посошок

Напоследок дайджест «Удивительный мир», где опубликована симпатичная заметка о том, что в Китае специально для туристов построили «Титаник». Необычный проект обошелся китайской казне в 140 миллионов долларов. Легендарный трансатлантический пароход, на котором в 1912 году погибло свыше полутора тысяч пассажиров, воссоздан в натуральную величину. Там все, как на настоящем «Титанике». Единственное, пароход не будет по-настоящему сталкиваться с айсбергом. Но эффект катастрофы воссоздадут. Так что наплыв туристов обеспечен…

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