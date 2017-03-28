На ремонт и обустройство дорог в Благовещенске потратят почти 360 миллионов рублей

В этом году в Благовещенске планируют отремонтировать 18 километров дорог. Одновременно с этим в некоторых районах обустроят ливневую канализацию. В районе сплавной конторы появятся новые автобусные остановки. А на четырех перекрестках Благовещенска, в том числе проблемных, где часто происходят аварии, установят светофоры.

На дорожную кампанию в областном центре в этом году потратят 358 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на строительство новых дорог в 800-м квартале Благовещенска и в районе 5-й стройки. 16 отрезков дорог Благовещенска отремонтируют. К примеру, новый асфальт появится на улице Зейской в районе Артиллерийской, на Нагорной возле ТЭЦ. Дорожные работы пройдут и в отдаленных районах города.

«Особое внимание мы отдаем району сплавной конторы. Будет комплексно отремонтирован участок по улице Пограничной. Кроме самого ремонта бетонно-асфальтного покрытия, будет новое освещение, появятся новые остановки, пешеходные переходы, что также играет важную роль в безопасности дорожного движения», – рассказал начальник управления ЖКХ Благовещенска Сергей Казанцев.

Также этим летом будет решена проблема с парковочными местами возле ДальГАУ и возле областной больницы. Так, возле медучреждения уже осенью смогут свободно парковаться 136 автомобилей. А чтобы обезопасить движение в городе, на четырех перекрестках установят новые светофоры.

В рамках дорожной кампании на перекрестке Амурская – Артиллерийская, где часто происходят ДТП, установят светофор. Кроме того, на стороне автобусной остановки по улице Артиллерийской от Амурской до Горького появится новый тротуар.

Всего тротуары сделают на семи отрезках улиц. Например, тротуарную плитку уложат возле 6-го лицея, 17-й школы, Амурского колледжа культуры и искусств, по Текстильной от Кузнечной до Театральной. В некоторых районах появятся новые ливневки.

«Мы знаем, что жители переулка Серышевский испытывали раньше проблему, связанную с подтоплением, поэтому принято решение провести работы по устройству ливневого коллектора от улицы Горького до улицы Зейской именно по улице Загородной. Решим в комплексе данный вопрос. Также уделим внимание району таможни. По улице Чайковского у нас запланированы работы как по ремонту дорожного покрытия, так и по устройству ливневой канализации от улицы Краснофлотской до улицы Зейской», – сказал Сергей Казанцев.

Работы пройдут на 37 участках дорог протяженностью 18 километров. Ремонты начнутся в мае. Кроме того, этим летом в Благовещенске оборудуют две велосипедные дорожки. На Новотроицком шоссе – от старого шоссе до картодрома и вдоль улицы Краснофлотской. В первом случае необходимо расчистить территорию, положить асфальт и провести освещение. На Краснофлотской инфраструктура уже есть. Осталось определить участок под велодорожку. На строительство дорожек выделили около 35 миллионов рублей. К работам также приступят в мае после того, как определят подрядчика.

Просмотров всего: 1322

#ЖКХ

распечатать