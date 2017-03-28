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18апреля
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На ремонт и обустройство дорог в Благовещенске потратят почти 360 миллионов рублей

На ремонт и обустройство дорог в Благовещенске потратят почти 360 миллионов рублей

В этом году в Благовещенске планируют отремонтировать 18 километров дорог. Одновременно с этим в некоторых районах обустроят ливневую канализацию. В районе сплавной конторы появятся новые автобусные остановки. А на четырех перекрестках Благовещенска, в том числе проблемных, где часто происходят аварии, установят светофоры.

На дорожную кампанию в областном центре в этом году потратят 358 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на строительство новых дорог в 800-м квартале Благовещенска и в районе 5-й стройки. 16 отрезков дорог Благовещенска отремонтируют. К примеру, новый асфальт появится на улице Зейской в районе Артиллерийской, на Нагорной возле ТЭЦ. Дорожные работы пройдут и в отдаленных районах города.

«Особое внимание мы отдаем району сплавной конторы. Будет комплексно отремонтирован участок по улице Пограничной. Кроме самого ремонта бетонно-асфальтного покрытия, будет новое освещение, появятся новые остановки, пешеходные переходы, что также играет важную роль в безопасности дорожного движения», – рассказал начальник управления ЖКХ Благовещенска Сергей Казанцев.

Также этим летом будет решена проблема с парковочными местами возле ДальГАУ и возле областной больницы. Так, возле медучреждения уже осенью смогут свободно парковаться 136 автомобилей. А чтобы обезопасить движение в городе, на четырех перекрестках установят новые светофоры.

В рамках дорожной кампании на перекрестке Амурская – Артиллерийская, где часто происходят ДТП, установят светофор. Кроме того, на стороне автобусной остановки по улице Артиллерийской от Амурской до Горького появится новый тротуар.

Всего тротуары сделают на семи отрезках улиц. Например, тротуарную плитку уложат возле 6-го лицея, 17-й школы, Амурского колледжа культуры и искусств, по Текстильной от Кузнечной до Театральной. В некоторых районах появятся новые ливневки.

«Мы знаем, что жители переулка Серышевский испытывали раньше проблему, связанную с подтоплением, поэтому принято решение провести работы по устройству ливневого коллектора от улицы Горького до улицы Зейской именно по улице Загородной. Решим в комплексе данный вопрос. Также уделим внимание району таможни. По улице Чайковского у нас запланированы работы как по ремонту дорожного покрытия, так и по устройству ливневой канализации от улицы Краснофлотской до улицы Зейской», – сказал Сергей Казанцев.

Работы пройдут на 37 участках дорог протяженностью 18 километров. Ремонты начнутся в мае. Кроме того, этим летом в Благовещенске оборудуют две велосипедные дорожки. На Новотроицком шоссе – от старого шоссе до картодрома и вдоль улицы Краснофлотской. В первом случае необходимо расчистить территорию, положить асфальт и провести освещение. На Краснофлотской инфраструктура уже есть. Осталось определить участок под велодорожку. На строительство дорожек выделили около 35 миллионов рублей. К работам также приступят в мае после того, как определят подрядчика.

Просмотров всего: 1322

#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • Элька

    Элька
    4 часа назад

    Интересно это получается...на Зейской только в районе Артиллерийской асфальт появится? А как же обещанный асфальт в Черемушках?)

  • Екатерина_acdc

    Екатерина_acdc
    4 часа назад

    По всей видимости, там же, где и обещанный (уже года два как) тротуар на ул. Мухина (от ул. Зейской в сторону ДСК)...

  • loca-loca

    loca-loca
    4 часа назад

    На нагорной обязательно надо

  • бабаяга

    бабаяга
    4 часа назад

    я так понимаю на Конной -Кузнечке еще один светофор поставят. Один будет начинать мигать за 50 метров, второй основной уже после него.

  • full

    full
    3 часа назад

    Интересная арифметика - на один метр дороги потратят двадцать тысяч рублей. Ни у кого ничего не слипнется?

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    хоть бы в жару ни какой гадостью не залили, так и замяли с Ленина и Калинина )))))

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    3 часа назад

    Правильно писать не "потратят почти 360кк", а "освоят почти 360кк". Сметы на ремонт/строительство дорог очень, очень сильно завышены.

  • Андрей3283

    Андрей3283
    2 часа назад

    Да,интересно получается,уже какой год подряд как весна АДминистрация публикует планы дорожных работ на лето и суммы выделенные из бюджета,которые с каждым годом растут,в этом уже почти пол МИЛИАРДА,в прошлом двести с лишним было,стойки на машине как летели так и летят!!!в районе перенатального недавно ямы засыпали всем уже известным новым "желтым асфальтом"и сейчас я не удивлюсь когда лето пройдет а там дожди то выходные а там уже и морозы и дороги останутся убитыми а бабки поделены!!!!

  • olga1967

    olga1967
    2 часа назад

    В Астрахановке автобусная остановка на участке с гравийным покрытием. Машины летят на скорости, а гравий в людей летит и никому нет дела пока кого - нибудь не покалечит отлетевший камень.

  • olga1967

    olga1967
    2 часа назад

    Остановка "Садовая" в жару люди шарахаются от пыли и камней, а в дождь от летящей из под колёс грязи

  • Алекс47

    Алекс47
    2 часа назад

    А что-то уважаемые господа из горадминистрации забыли о своем долге - отремонтировать полностью убитую территорию, прилегающую к домам №№3,5, 7, 9, что по Игнатьевскому шоссе, и дворовую дорогу дома №3 по этой же улице, где два месяца в прошлом году, когда шел ремонт шоссе, ездил весь город. Вы посмотрите в каком состоянии там асфальт! Уничтожены не только дороги, но и пешеходные дорожки. Все это когда-то было построено при мэре Ю. Г. Ляшко и долгое время бережно сохранялось, пока не начались ремонты. Первыми стали убивать территорию сантехники, после которых на месте ремонта остались ямы да бугры. А когда-то это была ухоженная территория, которой гордились жители второго микрорайона. Такое впечатление, что городом правят равнодушные люди, готовые только обихаживать центр,где находятся их кабинеты...

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    хорошо, что я в центре живу.

  • Indeets

    Indeets
    2 часа назад

    Вы держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    А если этими деньгами дорогу вымостить? Однорублевиками.

    Это сколько километров получится?

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    а ремонт и обустройство дорог в Благовещенске потратят почти 360 миллионов рублей

    А в карманы сколько? Не полная информация))))

  • Дмитрий 007

    Дмитрий 007
    2 часа назад

    А как же обещанная прошлой осенью модернизация ул.Мухина?

  • Андрей Черняг

    Андрей Черняг
    2 часа назад

    Про 800 квартал толком не чего не сказали. Когда уже будет отремонтирована дорога по Строителей?

  • Евлеслав

    Евлеслав
    2 часа назад

    Дмитрий 007А как же обещанная прошлой осенью модернизация ул.Мухина?


    Так там же не было, как его? Проэкта

  • wawbwc

    wawbwc
    1 час назад

    Светофоры установят .... установят светофоры на проблемных перекрестках

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Да надо просто кадилом у дороги помахать и водичкой святой на гравий православный побрызгать и усё! 360 млн освоены с божьей помощью.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Одно только поддержание дорог в рабочем состоянии требует больших сумм! Хорошо, что хоть ещё дороги сделают, могли бы и не делать этого, кризис

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    А Вы как хотели, высасывать бабло с горожан и советских коммуникаций и сетей и ничего не делать на харчевальных местах?

  • Мой Господин

    Мой Господин
    1 час назад

    Конкретно за дороги взялись. Остановки, парковки, канализации. Не малый охват!

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    где посмотреть сметы с суммами можно? интересно сколько 1 км дороги стоит?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Альберт Клубника

    где посмотреть сметы с суммами можно? интересно сколько 1 км дороги стоит?



    Если взять условия задачи:



    В этом году в Благовещенске планируют отремонтировать 18 километров дорог.

    На ремонт и обустройство дорог в Благовещенске потратят почти 360 миллионов рублей



    360 000 000 : 18 = 20 000 000 рублей на 1 км дороги.

    Арифметика!

  • Мой Господин

    Мой Господин
    59 минут назад

    Альберт Клубника

    где посмотреть сметы с суммами можно? интересно сколько 1 км дороги стоит?



    Учитывая масштабное обустройство придорожной инфраструктуры думаю что адекватная стоимость

  • Хмык

    Хмык
    58 минут назад

    Старший в классе

    Одно только поддержание дорог в рабочем состоянии требует больших сумм! Хорошо, что хоть ещё дороги сделают, могли бы и не делать этого, кризис



    Какой кризис? Нефть растет.



  • Хмык

    Хмык
    57 минут назад

    Мой Господин

    Конкретно за дороги взялись. Остановки, парковки, канализации. Не малый охват!



    Не малый откат



  • СаняCh

    СаняCh
    32 минуты назад

    Хмык

    Мой Господин

    Конкретно за дороги взялись. Остановки, парковки, канализации. Не малый охват!



    Не малый откат



    Антон Таран, ты спалился. Тебе же виднее

  • Хмык

    Хмык
    16 минут назад

    СаняCh

    Хмык

    Мой Господин

    Конкретно за дороги взялись. Остановки, парковки, канализации. Не малый охват!



    Не малый откат



    Антон Таран, ты спалился. Тебе же виднее



    Мне сверху видно всё. Ты так и знай. (с)



  • СаняCh

    СаняCh
    12 минут назад

    Хмык

    СаняCh

    Хмык

    Мой Господин

    Конкретно за дороги взялись. Остановки, парковки, канализации. Не малый охват!



    Не малый откат



    Антон Таран, ты спалился. Тебе же виднее



    Мне сверху видно всё. Ты так и знай. (с)



    Вроде в возрасте человек, а слушаешь всякий хлам.

  • Лариска

    Лариска
    4 минуты назад

    Народ просто желчью изошелся, смотрю. Какждый раз, когда ремонтируют дороги, радуюсь! Не все же сразу - это нереально! Вон Студенческую сделали - какая прелесть! Сейчас другие участки отремонтируют - красота будет!

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