95 лет исполнилось Нине Релиной: история Приамурья

Нина Релина родилась 95 лет назад – 18 апреля 1922 года. Почётный гражданин города Благовещенска, автор текста гимна областного центра, Нина Валериановна выпустила несколько сборников стихотворений, стала членом Союза писателей России. Её имя есть в энциклопедии «Лучшие люди России».

Нина Релина родилась на Урале. Будучи студенткой Свердловского горного института, она ушла на фронт. Была радистом первого класса, трудилась на радиостанции в Москве, а Победу встретила под Вильнюсом. На Дальний Восток Нина Релина приехала в 60-е годы. Работала журналистом, в том числе и в газете «Амурская правда».

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Трудящиеся Амурской области в военном 1942 году отправили на фронт эшелон, в составе которого было 18 вагонов с подарками к 1 Мая. В связи с этим событием на станции Куйбышевка-Восточная (ныне Белогорск) прошёл митинг.

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18 апреля 1981 года в Приамурье состоялся коммунистический субботник. В нём участвовали 475 тысяч человек, промышленной продукции было выпущено на 2 миллиона 260 тысяч рублей, строительно-монтажных работ было выполнено на миллион рублей, в фонд пятилетки – перечислено 1 миллион 300 тысяч рублей.

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В 2005 году в Благовещенске случилось ЧП. В воскресенье днём рухнула стена здания-пристройки к магазину «Товары для дома». Несколько месяцев на территории этого торгового комплекса велись строительные работы. Рухнувшую стену планировалось реконструировать. Никто не пострадал: в выходной на стройке не было рабочих. Пристройке, которая принадлежала городу, больше 100 лет. Раньше здесь были склады торгового дома «Братьев Платоновых».

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2006 год. Четыре книги об истории Амурской области вышли из печати. В книгах авторы писали об амурских губернаторах, иконе Албазинской Божией Матери, артистах и режиссёрах Приамурья. В одном из изданий опубликовали стихи, пародии, поэмы и эпиграммы благовещенского поэта Николая Левченко. Все эти книги вошли в серию изданий «Благовещенск. Из века век». Презентация первых четырёх книг прошла в пресс-центре «Амурской ярмарки».

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18 апреля 2007 года прокурор Амурской области Владимир Чистов возбудил уголовное дело в отношении губернатора региона Леонида Короткова. Он обвинялся в превышении должностных полномочий (вторая часть 286-й статьи Уголовного кодекса). Уголовное дело возбуждено из-за истории с футбольным клубом «Амур».

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В аэропорту Благовещенска 18 апреля 2007 года приземлился самолёт Boeing 757-200. Он заменил российские ТУ-204 и 214 на рейсах домодедовских авиалиний. Разницы между этими самолётами некоторые пассажиры не заметили, а пилоты «Боинг» похвалили – более чем стотонную машину сравнили с японским автомобилем.

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В 2015 году 18 апреля примерно 220 благовещенцев собрались в Амурском госуниверситете, чтобы принять участие в Тотальном диктанте.

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#жизнь #история

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