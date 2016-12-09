В Благовещенске начали продавать путевки на зимние олимпийские игры в Южную Корею

Благовещенцам предлагают поехать на зимние олимпийские игры в Южную Корею. Они пройдут в феврале 2018 года в городе Пхёнчхан. Продажа билетов стартовала в феврале.

Желающим отдохнуть и посетить олимпийские соревнования путевка обойдется от 300 тысяч рублей. Сюда входит проживание и билеты на четыре мероприятия. Обычная туристическая программа, в которую войдет только экскурсия по олимпийской деревне, обойдется в два раза дешевле.

Вылететь в Сеул можно будет из Благовещенска и Хабаровска. В продаже также есть путевки на курорты, которые располагаются рядом со спортивными сооружениями.

«Например, горнолыжный курорт Альпенсия – там, где будут проходить большинство соревнований – бобслей, прыжки на лыжах с трамплина. Этот курорт имеет и гольфклуб при себе, и казино. Всего там будет 12 олимпийских объектов, из которых шесть будут заново построены, шесть – реновированны», – рассказала менеджер по туризму Екатерина Черняк.

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