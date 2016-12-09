Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17апреля
Предыдущая новость
Сегодня, 20:34 0

В Благовещенске начали продавать путевки на зимние олимпийские игры в Южную Корею

В Благовещенске начали продавать путевки на зимние олимпийские игры в Южную Корею

Благовещенцам предлагают поехать на зимние олимпийские игры в Южную Корею. Они пройдут в феврале 2018 года в городе Пхёнчхан. Продажа билетов стартовала в феврале.

Желающим отдохнуть и посетить олимпийские соревнования путевка обойдется от 300 тысяч рублей. Сюда входит проживание и билеты на четыре мероприятия. Обычная туристическая программа, в которую войдет только экскурсия по олимпийской деревне, обойдется в два раза дешевле.

Вылететь в Сеул можно будет из Благовещенска и Хабаровска. В продаже также есть путевки на курорты, которые располагаются рядом со спортивными сооружениями.

«Например, горнолыжный курорт Альпенсия – там, где будут проходить большинство соревнований – бобслей, прыжки на лыжах с трамплина. Этот курорт имеет и гольфклуб при себе, и казино. Всего там будет 12 олимпийских объектов, из которых шесть будут заново построены, шесть – реновированны», – рассказала менеджер по туризму Екатерина Черняк.

Просмотров всего: 317

#отдых #спорт #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 11

Концерт Мити Фомина в Благовещенске отменен
Общество

Амурские кадеты готовятся к сборам в Казани (фото)
Спорт 6

Амурский самбист выступит на первенстве Европы
Общество 6

Литературный сквер появится в центре Благовещенска