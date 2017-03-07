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17апреля
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В благовещенском кафе задержали подозреваемых в вымогательстве (видео)

В благовещенском кафе задержали подозреваемых в вымогательстве (видео)

Благовещенцы сняли на видео, как из местного питейного заведения выводят двух посетителей. Оказалось, что это сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в вымогательстве. Парней сразу заключили под стражу.

По информации амурского управления МВД, в благовещенскую дежурную часть поступило заявления от жителя областного центра. Молодой человек 1998 года рождения рассказал, что у него вымогают деньги за якобы некачественное выполнение услуг автосервиса.

В итоге была создана оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные сотрудники уголовного розыска. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками отдела Росгвардии по Амурской области, полицейские в одном из кафе города задержали двоих подозреваемых. Ими оказались жители области 1986 и 1991 годов рождения.

Предварительно установлено, что угрожая заявителю, молодые люди требовали передать им деньги в размере более 200 000 рублей. Кроме того, злоумышленники незаконного забрали автомобиль потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.

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#закон #происшествия

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