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17апреля
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Сегодня, 19:49 4

Большинство опрошенных благовещенцев поддержали идею бойкотировать «Евровидение-2017»

Благовещенцы рассказали, что они думают о бойкоте «Евровидения» со стороны российских телеканалов. Как сообщалось ранее, Первый канал и ВГТРК отказались от трансляции «Евровидения-2017» в прямом эфире. Съемочная группа «Альфа-канала» решила узнать мнение прохожих об этом.

«В России есть же любители этого международного конкурса, тогда почему мы должны их лишать удовольствия просмотра передачи?» – сказал молодой человек.

«Я в принципе его не смотрю, смотрю только за результатами», – поделилась прохожая.

«Ну раз определили эту Самойлову, так надо было это ее пускать. А то какая дискриминация получается», – высказалась горожанка.

«Почему нас там все должны унижать! А мы должны на попятную идти? Надо быть патриотами своей родины!» – отметила благовещенка.

«Надо показать себя, свой характер. Если с нами так поступают, значит всё», – сказал мужчина.

«Мы должны отстаивать российские интересы, мы живем в России, мы россияне», – добавила девушка.

«Последнее "Евровидение", которое смотрел, было с Димой Биланом. И все. Ну Рыбака еще знаю с его песней. А так "Евровидением" не очень увлекаюсь», – поделился молодой человек.

«Я не знаю, я полностью не разобрался в этой ситуации», – добавил горожанин.

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#жизнь #конкурсы

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Комментарии
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  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    2 часа назад

    Вообще,с самого начала не надо было даже и заявлять об участии-санкции не снимают,война идёт-инвалида выставили!Что бы на дней поиздевались?Ну,получили?

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Думаю, что это хорошо продуманная и выполненная "многоходовочка"

    1. Юля не в накладе - всемирная известность, плюс гарантированное участие в Евровидении 18 года

    2. Столкнули лбами Украину и комитет по Евровидению, при этом обвинив этот комитет в том, что те не смогли отстоять принципы, заложенные в программе Евровидения (отсутствие политики, сближение народов на почве песенного искусства, если это можно назвать искусством), показали всему миру мурло хохлогопников.

    3. Лишили Евровидение больших денег - взнос за участника, плюс потеря огромной зрительской аудитории.

    Все это, вместе взятое, очень болезненный тумак от России.

  • банбан

    банбан
    1 час назад

    и кто-то это смотрит? телевизор лет 8 как выкинул-шлак

  • Nikodim

    Nikodim
    37 минут назад

    Еще после победы кончиты нужно было отказаться от участия. Конкурс сугубо политический, как всегда красиво прикрылись чем-то, в данном случае музыкой. Сказать, что нашим музыкантам нечего делать в этой политической затее и дело с концом. Сам ни одной песни, кроме АББА и Билана не помню оттуда.

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