Большинство опрошенных благовещенцев поддержали идею бойкотировать «Евровидение-2017»

Благовещенцы рассказали, что они думают о бойкоте «Евровидения» со стороны российских телеканалов. Как сообщалось ранее, Первый канал и ВГТРК отказались от трансляции «Евровидения-2017» в прямом эфире. Съемочная группа «Альфа-канала» решила узнать мнение прохожих об этом.

«В России есть же любители этого международного конкурса, тогда почему мы должны их лишать удовольствия просмотра передачи?» – сказал молодой человек.

«Я в принципе его не смотрю, смотрю только за результатами», – поделилась прохожая.

«Ну раз определили эту Самойлову, так надо было это ее пускать. А то какая дискриминация получается», – высказалась горожанка.

«Почему нас там все должны унижать! А мы должны на попятную идти? Надо быть патриотами своей родины!» – отметила благовещенка.

«Надо показать себя, свой характер. Если с нами так поступают, значит всё», – сказал мужчина.

«Мы должны отстаивать российские интересы, мы живем в России, мы россияне», – добавила девушка.

«Последнее "Евровидение", которое смотрел, было с Димой Биланом. И все. Ну Рыбака еще знаю с его песней. А так "Евровидением" не очень увлекаюсь», – поделился молодой человек.

«Я не знаю, я полностью не разобрался в этой ситуации», – добавил горожанин.

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#жизнь #конкурсы

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