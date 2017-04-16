Свободненские артисты привезли в Благовещенск неоднозначный спектакль

Как живут в Крыму и какие там проблемы, знают жители Свободного. Местный народный театр «Реверанс» поставил спектакль под названием «Крымское лето» и привез на суд благовещенцам. Постановка вызвала споры у зрителей.

В кpымcком двopике страсти кипят, как в Санта-Барбаре. Но обилие возлияний все же выдает российскую действительность. Пусть и писалась эта пьеса Ларисы Евгеньевой в начале 2000-х, тогда Крым еще не был наш. Проблемы везде одинаковые, считает режиссер народного театра «Реверанс» из Свободного Валентина Азаренко. Она и осовременила произведение. По ее словам, такое неприглядное поведение героев должно дать урок.

«Близкая тема всем, поэтому мы ее и взяли, актуальный материал. Некоторые учителя хотели, чтобы мы изменили кое-что. Пошловатый текст где-то, что-то надо изменить. Ну, что-то пересмотрели, что-то оставили, потому что боялись, что собьем его тогда вообще», – поделилась режиссер, руководитель народного театра «Реверанс» из Свободного Валентина Азаренко.

Спектакль «Крымское лето» показали благовещенцам в Городском доме культуры. Актеры заметили, что в Свободном отклик у зрителей был намного лучше. По словам актрисы Екатерины Лихановой, землякам понравились танцы, песни, самобытность героев. Затронула тема отцов и детей, тема наркомании. А еще запомнились яркая картинка – почти при каждом выходе на сцену герои меняют свои наряды. В спектакле задействовано 19 актеров. С Екатериной играет и ее сын-подросток.

«Он не заметил ничего такого непотребного, как некоторые хотели представить. Нам говорили, что много сленговых слов, много пьем, полуголые девушки ходят по сцене – конкретно это было сказано про меня! Но дело в том, что здесь есть тонкая грань. Мы эту грань не переступили!» – рассказала актриса народного театра «Реверанс» Екатерина Лиханова.

Коснулись в спектакле и политики. Некоторые герои периодически поднимают российско-украинский вопрос, а у президента Украины фамилия Дорошенко.

После спектакля с артистами из Свободного провели мастер-класс по актерскому мастерству. Участники театральной студии «Этюд», лауреат международных и всероссийских фестивалей, посоветовали все же скорректировать сценарий. Актеры «Реверанса» сказали напоследок, что полезно выезжать на другие площадки и к другому зрителю. Теперь они ждут у себя в Свободном студию «Этюд».

Просмотров всего: 1

#культура

распечатать