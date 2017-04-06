В Приамурье автомобильные дороги обезопасили от пожаров

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«Амурупрадор» и областной минтранстрой проводят комплекс мероприятий, чтобы предупредить чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в пожароопасный период. В первую очередь мероприятия проводятся в полосе отвода дорог, проходящих по территории населенных пунктов, а также вдоль лесных насаждений.

«На сегодня проведены осмотры объектов дорожного хозяйства. Выполняются профилактические, организационно-технические противопожарные мероприятия. Ежедневно ведётся профилактическая работа», – рассказал министр транспорта и строительства области Андрей Тягло.

«Автомобильная дорога уже является препятствием для огня, но мы ежегодно проводим ряд профилактических мероприятий по подготовке дорожного сектора к пожароопасному периоду. В начале апреля очищено 384 полосы отвода, вырублено 59 гектаров сорной растительности в полосе отвода. Для этой цели было задействовано 48 единиц дорожной техники, 155 дорожных рабочих. Ликвидировано 63 несанкционированных съезда, в нескольких районах съезды специально подготовлены для заезда пожарных служб для ликвидации очагов пожаров. Ежедневно производится осмотр участков дорог на предмет очагов возгорания», – сказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин.

Своевременное выполнение противопожарных мероприятий в полосе отвода позволит избежать возгораний, а в некоторых случаях очищенная полоса отвода послужит препятствием для распространения огня, сообщает министерство транспорта и строительства Амурской области.

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