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17апреля
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У амурских бабушек и дедушек появилась возможность жить в приемных семьях

У амурских бабушек и дедушек появилась возможность жить в приемных семьях
Фото: VSE42.Ru

В Амурской области работают новые формы социального обслуживания граждан. Среди них – устройство пенсионера в приёмную семью. Пожилым, одиноким и нуждающимся в помощи людям предлагают возможность жить не в доме престарелых, а в приёмной семье.

Приёмная семья на условиях договора и формирования совместного бюджета принимает на себя обязательства по содержанию и обеспечению пожилого человека необходимым уходом, питанием, лекарствами и досугом. В регионе уже есть 13 таких семей. Как правило, опекуны и подопечные давно знают друг друга – например, это бывшие соседи или знакомые. Подобные семьи живут в Завитинском, Зейском, Мазановском, Селемджинском, Шимановском районах, в городах Зея и Свободный.

Опекуны получают возможность дополнительного дохода. Человеку, который ухаживает за пенсионером, ежемесячного выплачивают 4 970 рублей. В случае если подопечный имеет инвалидность I группы или достиг 80 и более лет, размер ежемесячного денежного вознаграждения увеличивается до 7 456 рублей.

Жить пенсионеры могут как у опекуна, так и у подопечного, если у него есть собственное жильё. Квартира предоставляется семье на условиях договора, что не влечёт права собственности. Бюджет приёмной семьи формируется из денег, ежемесячно вносимых пенсионером и человеком, ухаживающим за ним.

По вопросам создания приёмной семьи для пожилых людей можно обращаться в управление социальной защиты населения по своему району. Контакты можно найти на сайте министерства социальной защиты населения Амурской области, сообщает минсоцзащиты области.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    20 минут назад

    А хатка в конце перепадёт?

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