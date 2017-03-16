Взрывать лед на реке Амур будут до 20 апреля (видео)

Неделю назад в Амурской области начали взрывать лед в предполагаемом месте образования заторов на реке Амур. Взрывные работы на верхнем Амуре проводятся ежегодно – это делается для того, чтобы снизить риск подтопления населенных пунктов во время весенних паводков.

Для их проведения привлекают специалистов Амурского центра ГЗ И ПБ и амурского управления МЧС России. В этом году в подрывах было задействовано 17 человек и 4 единицы техники.

Спасатели отправились в командировку 10 апреля, а первый подрыв на реке Амур в районе села Ушаково Шимановского района прогремел уже 13 апреля. Далее оперативная группа передислоцировалась под Нововоскресеновку, где после предварительной разведки местности был произведен еще один подрыв льда.

В понедельник, 17 апреля, специалисты провели превентивные мероприятия по разрушению льда на реке Амур в местах возможного образования затора в Магдагачинском районе около села Черняево. До 20 апреля, согласно установленному графику, работы по разрушению структуры льда предстоит провести еще в районе села Албазино Сковородинского района, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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