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17апреля
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Сегодня, 17:52 2

Концерт Мити Фомина в Благовещенске отменен

Концерт Мити Фомина в Благовещенске отменен
Фото: 24smi.org

Концерт певца Мити Фомина в Благовещенске, который был намечен на 25 апреля, не состоится. Об отмене сообщается на сайте Амурской областной филармонии, где должно было пройти выступление.

В филармонии ИА «Амур.инфо» рассказали, что концерт отменили его организаторы. Причины пока неизвестны. Вернуть деньги за приобретенные билеты можно в кассе филармонии.

По неофициальной информации, концерты Мити Фомина отменили по всему Дальнему Востоку.

Предполагалось, что исполнитель выступит в Благовещенске с новой акустической программой «Завтра будет все по-другому».

Просмотров всего: 482

#концерты #культура #музыка #отдых

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Комментарии
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  • День и ночь

    День и ночь
    20 минут назад

    Очень жаль...пойдем сдавать билеты.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    14 минут назад

    Да как же так?! Не может быть. Ай-ай-ай...

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