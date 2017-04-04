Концерт Мити Фомина в Благовещенске отменен

Фото: 24smi.org

Концерт певца Мити Фомина в Благовещенске, который был намечен на 25 апреля, не состоится. Об отмене сообщается на сайте Амурской областной филармонии, где должно было пройти выступление.

В филармонии ИА «Амур.инфо» рассказали, что концерт отменили его организаторы. Причины пока неизвестны. Вернуть деньги за приобретенные билеты можно в кассе филармонии.

По неофициальной информации, концерты Мити Фомина отменили по всему Дальнему Востоку.

Предполагалось, что исполнитель выступит в Благовещенске с новой акустической программой «Завтра будет все по-другому».

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