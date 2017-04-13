Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:44 0

В парке Белогорска вандалы вырвали 11 урн и сломали скамейку

В парке Белогорска вандалы вырвали 11 урн и сломали скамейку
Фото: nabludatel.ru

В Белогорске вандалы испортили имущество в парке микрорайона «Амурсельмаш». Директор объединенной дирекции городских парков Юрий Приходько рассказал, что в ночь с 15 на 16 апреля неустановленные лица демонтировали 11 урн, поломали скамейку и повредили одну из конструкций игрового комплекса, установленного для детей.

«Унести вырванные урны злоумышленники не успели. В настоящее время они находятся у нас на хранении. В ближайшее время приступим к их повторному демонтажу. То, каким образом вырваны урны, говорит о том, что делалось это преднамеренно, возможно, с целью воровства, – говорит директор парка Юрий Приходько. – Мы все, конечно, очень этим возмущены! По факту написали заявление в полицию, приходил участковый».

Чтобы восстановить испорченное муниципальное имущество, руководство будет изыскивать средства. Их можно было бы потратить на другие цели, например, на дополнительное благоустройство парковой зоны. Но теперь придется восстанавливать то, что испортили вандалы, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 196

#Белогорск #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске девушка на ходу покинула автомобиль

сегодня, 17:40
В России и мире

Автобус упал в реку в Китае: 10 человек погибли, 4 пропали без вести
Происшествия 1

Возможное загрязнение реки в Екатеринославке проверит прокуратура
Происшествия 2

Амурчанин попал в реанимацию в Петербурге после ДТП