В парке Белогорска вандалы вырвали 11 урн и сломали скамейку

Фото: nabludatel.ru

В Белогорске вандалы испортили имущество в парке микрорайона «Амурсельмаш». Директор объединенной дирекции городских парков Юрий Приходько рассказал, что в ночь с 15 на 16 апреля неустановленные лица демонтировали 11 урн, поломали скамейку и повредили одну из конструкций игрового комплекса, установленного для детей.

«Унести вырванные урны злоумышленники не успели. В настоящее время они находятся у нас на хранении. В ближайшее время приступим к их повторному демонтажу. То, каким образом вырваны урны, говорит о том, что делалось это преднамеренно, возможно, с целью воровства, – говорит директор парка Юрий Приходько. – Мы все, конечно, очень этим возмущены! По факту написали заявление в полицию, приходил участковый».

Чтобы восстановить испорченное муниципальное имущество, руководство будет изыскивать средства. Их можно было бы потратить на другие цели, например, на дополнительное благоустройство парковой зоны. Но теперь придется восстанавливать то, что испортили вандалы, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #происшествия

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