В Благовещенске девушка на ходу покинула автомобиль

В Амурской области нарядами дорожно-патрульной службы ГИБДД с 14 по 16 апреля пресечено 1 804 нарушения правил дорожного движения, в состоянии опьянения задержаны 84 водителя. Всего за минувшие три дня госавтоинспекция зарегистрировала десять ДТП, в которых четыре человека получили травмы.

14 апреля

В 06:24 на 2-м километре автодороги Тында – Восточный в Тындинском районе девушка-водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Toyota Allion, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом ПАЗ. Водитель ПАЗа 1967 года рождения травмирован.

В 14:13 в Благовещенске в районе дома № 70 по улице Строителей водитель 1972 года рождения, управляя автобусом Zhong Tong, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства Toyota Crown. Девушка-водитель 1990 года рождения из легкового автомобиля получила травму.

В 15:00 на 1 447 километре автодороги Чита – Хабаровск в Свободненском районе, водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем FAW, при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi Canter. Водитель 1987 года рождения из автомобиля Mitsubishi Canter госпитализирован.

В 22:30 в селе Овсянка Зейского района водитель 1987 года рождения, управляя мопедом «Рига-2», при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Caldina. Водитель мопеда доставлен в больницу.

В 22:35 в Благовещенске в районе дома № 129 по улице Чайковского женщина 1993 года рождения, сидевшая в автомобиле Toyota Crown Comfort, во время движения автомобиля, открыла дверь и вышла из него. Женщина с травмами доставлена в больницу.

15 апреля

В 16:35 в Тынде водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Toyota Platz, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съехал с проезжей части и перевернулся. В результате ДТП водитель травмирован.

В 22:15 в Благовещенске в районе дома № 3 по Новотроицкому шоссе водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Nissan AD, сбил девушку-пешехода 1990 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Девушка госпитализирована.

16 апреля

В 05:12 в Благовещенске в районе дома № 42 по улице Текстильной неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (с места ДТП скрылся), сбил пешеходов 1969 и 1984 годов рождения, которые переходили проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. Пешеходы с травмами доставлены в больницу.

В 12:05 в Благовещенске в районе дома № 4 по улице Воронкова водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, наехал на пешехода 1966 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте перед близко движущимся автомобилем. Пешеход травмирован.

В 14:14 в Благовещенске, в районе дома № 69 по улице Загородной неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (с места ДТП скрылся), при выезде с дворовой территории сбил женщину-пешехода 1980 года рождения. В результате ДТП женщина госпитализирована, сообщает Амурская госавтоинспекция.

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