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Сегодня, 17:39 0

Автобус упал в реку в Китае: 10 человек погибли, 4 пропали без вести

Автобус упал в реку в Китае: 10 человек погибли, 4 пропали без вести
Фото: Planet Today

В китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны автобус упал в реку. В результате ДТП погибли 10 человек, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Трагедия случилась в понедельник, 17 апреля, примерно в 8:30 утра по местному времени, когда автобус проезжал через мост в уезде Кайян городского округа Гуйян.

Число жертв, скорее всего, увеличится, поскольку четверо пассажиров пропали без вести, отмечает «РЕН ТВ».

По информации, предоставленной властями провинции, автобус был рассчитан на 19 пассажиров.

Следователям предстоит установить, почему водитель потерял управление. Также не сообщается, остался ли он в живых.

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#ДТП #Китай #происшествия #транспорт

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