Амурские кадеты готовятся к сборам в Казани (фото)

10 воспитанников Амурского кадетского корпуса представят Приамурье на всероссийском молодежном образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2017 – Наследники Победы». За чемпионские титулы в личном первенстве и призовые места в командном будут бороться более 400 школьников со всей России. Сборы пройдут в Казани с 28 апреля по 10 мая.

Амурские ребята готовятся к соревнованиям с марта. Тренироваться им приходится каждый день, для кадетов многие дисциплины в новинку. К примеру, в их программе обучения нет фехтования на штыках или спортивного метания ножа. Зато по этим дисциплинам на сборах пройдут отдельные соревнования. Также в программе состязаний: богатырская забава «Стенка на стенку», силовое тестирование, марш-бросок на 3 километра, стрельба, пейнтбол, гиревой спорт, строевая подготовка, полоса препятствия и навыки оказания первой медицинской помощи.

В команду Амурского кадетского корпуса вошло 10 человек. Сопровождать команду будет воспитатель. Никакого специального отбора участников не проводили. Поедут те, чьи родители смогли оплатить дорогу. Во время самих соревнований расходы на проживание участников берут на себя организаторы: правительство Республики Татарстан, Министерство обороны РФ и патриотические организации. Отправятся на соревнования ребята 27 апреля, а уже 28-го у стен Казанского Кремля пройдет торжественное открытие.

Амурские кадеты во всероссийских молодежных образовательных сборах примут участие уже в третий раз. В прошлом году учащийся корпуса стал чемпионом в личном первенстве по гиревому спорту. Но в состав российской сборной он не вошел. По итогам всероссийских сборов 10 лучших участников представят Россию на международных соревнованиях.

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