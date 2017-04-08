Возможное загрязнение реки в Екатеринославке проверит прокуратура

Амурская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после публикации Амур.инфо о гибели рыбы в реке Ивановке в Октябрьском районе. К проверке привлекут в том числе специалистов управления Росприроднадзора по Амурской области.

«В ходе проверки будут отобраны пробы воды, проведено их исследование на наличие загрязняющих веществ. В случае если факт загрязнения подтвердится, будет устанавливаться источник загрязнения», – рассказали ИА «Амур.инфо» в природоохранной прокуратуре.

Как сообщалось, жители села Екатеринославка Октябрьского района пожаловались на то, что в местной реке Ивановке наблюдается вымирание рыбы. Происходящее они сняли на видео.

Глава Екатеринославского сельсовета Владимир Чабан сообщал, что никаких сбросов в реку за зиму не было.

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