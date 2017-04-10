Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: Виталий Ребизант и Елена Калинина

Во вторник, 18 апреля, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о необходимости создания Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области, а также о её ближайших целях и задачах. Гость – начальник инспекции Виталий Ребизант.

Днем на «Эхе» состоится разговор с доцентом ТОГУ (Тихоокеанского государственного университета) Еленой Калининой. С гостьей побеседуют о работе над «Словарём географических названий Амурской области», первый том которого на днях вышел в свет. Ведущие утреннего и дневного эфира Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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