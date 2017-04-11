В 2017 году двадцати амурским ветеранам улучшат жилищные условия

Фото: amurobl.ru

На рабочем совещании в правительстве Амурской области обсудили вопросы подготовки к празднованию Дня Победы. Уже проводится обследование условий жизни ветеранов, запланирован ремонт жилья 119 ветеранам. Все работы должны завершиться в июне 2017 года.

Окончательно завершатся работы после праздника – это связано с тем, что в ряде квартир ветеранов необходимо менять окна, а это лучше сделать с наступлением теплого времени.

«Перед нами есть серьезные обязательства. Необходимо не только организовать праздник и сделать это на уровне прошлых лет. Важно оказать поддержку амурским ветеранам – это более 4,5 тысячи человек, из них 354 человека – участники Великой Отечественной войны. Безусловно, каждый ветеран должен ощутить большее, чем в обычные дни, внимание», – отметил Александр Козлов.

Кроме того, в преддверии празднования годовщины Победы ветераны войны, члены семей, а также лица, приравненные к ветеранам, получат единовременную выплату из областного бюджета.

В Амурской области обеспечены жильем 2 171 ветеран. На эти цели с 2010 по 2016 годы направлены средства федерального бюджета – более 2,5 миллиарда рублей, а также средства областного бюджета – 35 миллионов. В 2017 году предусмотрено выделение 30,3 миллиона рублей федеральных средств – 20 ветеранов смогут улучшить свои жилищные условия.

Еще одним важным направлением работы является внеочередное оказание медицинской помощи ветеранам. Для ветеранов войны оборудованы и функционируют 64 палаты общей численностью на 118 коек. Медицинские организации области до 25 апреля завершат проведение ежегодного диспансерного обследования ветеранов. Дополнительное льготное лекарственное обеспечение ветеранов взято на строгий контроль.

Также в Приамурье повсеместно идет работа по благоустройству территорий и ремонту памятников воинам-амурцам, погибшим в годы войны.

9 мая 2017 года Парады Победы с участием военнослужащих и военной техники состоятся в Благовещенске, Белогорске, Шимановске. Митинги и церемонии возложения цветов к памятникам пройдут во всех муниципальных образованиях области. Праздничные шествия с участием военных, учащихся военно-патриотических классов и кружков, курсантов военных учебных заведений состоятся в Свободном, Райчихинске, Прогрессе, Зее, Тынде, Циолковском. Все мероприятия завершатся фейерверком «Салют Победы», сообщает пресс-служба областного правительства.

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