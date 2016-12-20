Амурский самбист выступит на первенстве Европы

Фото: minsportamur.ru

Самбист из Амурской области Самвел Казарян завоевал на первенстве России серебреную медаль. Это дает ему право на участие в первенстве Европы по самбо в составе сборной России.

Первенство России прошло в городе Выкса Нижегородской области. В весовой категории 74 килограмма, где выступал Самвел, путевки на первенство мира (первое место) и первенство Европы (второе место) оспаривали 32 спортсмена.

Первенство Европы по самбо среди юниоров 1997-1998 годов рождения пройдет в Праге (Чехия) с 18 по 22 апреля. В турнире примут участие спортсмены из 23 стран мира, сообщает министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

Поддержку для поездки на соревнования спортсмену и его тренеру Дмитрию Богодисту оказывает областной центр развития спорта и федерация самбо и дзюдо Амурской области. В настоящее время они находятся на двухнедельных тренировочных сборах в Кстово Нижегородской области, чтобы в составе сборной России подготовиться к предстоящему европейскому первенству.

На очередном первенстве Европы мастер спорта Самвел Казарян постарается защитить титул победителя, завоеванный им в 2016 году во французской Тулузе. Также в послужном списке амурского спортсмена «золото» первенства мира среди юношей 2014 года в Сеуле.

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