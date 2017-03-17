Судебные приставы вскрыли незаконно установленный гараж благовещенца

В Благовещенске 17 апреля судебные приставы убрали гараж в районе Пушкина – Горького. Железобетонную постройку владелец поставил без разрешения неподалеку от речки Бурхановка. Администрация Благовещенска потребовала освободить самовольно захваченный земельный участок.

Суд вынес соответствующее решение ещё в 2012 году, но с тех пор владелец гаража так и не исполнил законные требования, хотя ему неоднократно вручали требования и привлекали к административной ответственности за их неисполнение.

В итоге после долгой борьбы с замком гараж все же вскрыли, имущество внутри описали, и вывезли гараж на хранение. Теперь его оценят и продадут, а вырученные деньги уйдут на погашение расходов – это в среднем 30-35 тысяч. Оставшуюся от продажи сумму перечислят владельцу гаража.

Этот гараж стал первым, который судебные приставы в Благовещенске убрали в этом году. Еще на исполнении около 60 производств по незаконным гаражам. Пять человек убрали свои гаражи самостоятельно.

Просмотров всего: 1236

#закон

распечатать