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17апреля
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Судебные приставы вскрыли незаконно установленный гараж благовещенца

Судебные приставы вскрыли незаконно установленный гараж благовещенца

В Благовещенске 17 апреля судебные приставы убрали гараж в районе Пушкина – Горького. Железобетонную постройку владелец поставил без разрешения неподалеку от речки Бурхановка. Администрация Благовещенска потребовала освободить самовольно захваченный земельный участок.

Суд вынес соответствующее решение ещё в 2012 году, но с тех пор владелец гаража так и не исполнил законные требования, хотя ему неоднократно вручали требования и привлекали к административной ответственности за их неисполнение.

В итоге после долгой борьбы с замком гараж все же вскрыли, имущество внутри описали, и вывезли гараж на хранение. Теперь его оценят и продадут, а вырученные деньги уйдут на погашение расходов – это в среднем 30-35 тысяч. Оставшуюся от продажи сумму перечислят владельцу гаража.

Этот гараж стал первым, который судебные приставы в Благовещенске убрали в этом году. Еще на исполнении около 60 производств по незаконным гаражам. Пять человек убрали свои гаражи самостоятельно.

Просмотров всего: 1236

#закон

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Комментарии
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  • 123654

    123654
    2 часа назад

    За 40 заберу

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    2 часа назад

    осталось повторить операцию 10 000 раз.

  • VikSecret

    VikSecret
    2 часа назад

    Показное выступление! У нас прямо во дворе возле детской площадки самовольно наставили гаражей. Сколько не бились, куда только не обращались (и прокуратура и администрация), результата ноль. А когда им нужно показать как хорошо работают, то и камеру притащили и в новостях опубликовали!

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    VikSecret

    Показное выступление! У нас прямо во дворе возле детской площадки самовольно наставили гаражей. Сколько не бились, куда только не обращались (и прокуратура и администрация), результата ноль. А когда им нужно показать как хорошо работают, то и камеру притащили и в новостях опубликовали!



    Так и здесь, не очень то хорошо сработали...Судебное решение вынесено еще в 2012 году, а убрали в 2017...5 лет, не так уж и оперативно

  • Gadskiy

    Gadskiy
    2 часа назад

    Т.е. можно переставлять каждые пять лет на новое место. Хотя власти могли бы сдать этот участок в аренду, пополнять бюджет. Ан нет же, проще снести. А участок возле Бурхановки местные завалят хламом. По мне лучше гараж, чем помойка. Уважаемая администрация, может начнете давать землю людям в аренду?

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    да просто какой то ушлый решил скорее всего на этом земельном участке свой гаражик установить, вот и пришлось приставам пошевелиться

  • Nebo

    Nebo
    50 минут назад

    нужно просто понять в чьих руках бизнес по изготовлению этих гаражей ? отсюда и нужно оценивать эффективность борьбы с этими гаражами.Еще Мигуля , будучи при власти говорил, что не выдал ни одного разрешения на установку этих гаражей.

  • икс7

    икс7
    41 минута назад

    кто то себе место под гараж освободил?

  • vertex

    vertex
    23 минуты назад

    икс7

    кто то себе место под гараж освободил?



    Тот, кто возле Бурхановки живет)))

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