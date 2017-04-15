Амурчанин попал в реанимацию в Петербурге после ДТП
В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в реанимацию попал 30-летний житель Амурской области.
Как сообщает «Водитель Петербурга», авария случилась в вечернее время на набережной Фонтанки, 132. Амурчанина сбил автомобиль, его отвезли на скорой в травматологическую реанимацию Мариинской больницы. Житель области получил множественные травмы – открытый перелом верхней трети левой голени, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.
Мужчина находится в тяжёлом состоянии, у него травматический шок первой степени.
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