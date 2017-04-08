Амурчанам предлагают оценить качество соцобслуживания

Мнения людей о работе учреждений социального обслуживания ждут в профильном министерстве. Амурчанам предлагают анонимно заполнять анкеты или сообщать о проблемах во время личных приемов. Для этого при министерстве социальной защиты населения Амурской области работает Общественный совет.

Министерству социальной защиты населения Амурской области важно мнение людей. Поделиться им получатели социальных услуг могут с помощью анкеты. Заполнить ее можно как в самом учреждении, так и на сайте министерства социальной защиты населения Амурской области. В разделе «Обращения граждан» опубликованы два опросных листа: «Качество социальных услуг в полустационарных и стационарных организациях социального обслуживания населения» и «Качество предоставления услуг в детских стационарных организациях социального обслуживания населения».

Любой гражданин может анонимно поделиться мнением о качестве оказания услуг в организациях социального обслуживания. У клиентов домов-интернатов для пожилых людей, детских учреждений и центров соцобслуживания населения есть возможность ответить на несколько вопросов. Например, «Считаете ли вы условия оказания услуг доступными?», «Порекомендовали ли бы вы при необходимости услуги учреждения своим родственникам или знакомым?», «Сохранит ли ваш секрет специалист учреждения, которому вы его доверили?», «Что вас не устраивает в работе организации?»

«Для нас важно мнение каждого получателя услуг. Не стесняйтесь, заполняйте анкеты при получении услуг, высказывайте своё мнение, пожелания и замечания, вносите предложения для улучшения работы организаций соцзащиты», – говорит министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва.

При министерстве социальной защиты населения Амурской области работает Общественный совет. Каждую пятницу председатель Вячеслав Гончаренко проводит личный прием граждан.

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#соцзащита

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