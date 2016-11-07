Литературный сквер появится в центре Благовещенска

Фото: progorodnn.ru

В Благовещенске появится Молодежный литературный сквер – благоустроенная культурно-досуговая площадка, на которой можно будет проводить литературные и музыкальные вечера. Ее обустроят в сквере в районе улиц Ленина, Театральной и Политехнической. На сквер и проект «Территории спортивного интеллекта» мэрия Благовещенска выделяет 300 тысяч рублей.

Финансовая поддержка проектов оказана в рамках конкурса социально значимых проектов на предоставление муниципального гранта. Оба проекта рассчитаны на расширение возможностей библиотек в прямом и переносном смысле: это и новые методы работы с читателями, и буквальное расширение пространства.

Проект создания Молодежного литературного сквера разработали креативная команда библиотеки «Молодежная» и Амурская областная общественная писательская организация.

На средства гранта планируют приобрести и установить эстетичное ограждение, мини-сцену, малые архитектурные формы. Внешний облик сквера библиотекари и писатели разрабатывают вместе со студентами-дизайнерами Амурского госуниверситета.

В течение всего теплого периода в Молодежном литературном сквере будут организовываться вечера поэзии, открытые кинопоказы, литературные вечера, различные мастер-классы для горожан.

Благодаря гранту создать дополнительный читальный зал под открытым небом смогут и возле библиотеки «Центральная» – улица Красноармейская, 128. Проект, идея которого принадлежит библиотекарям и активистам общественной организации «МотоПатриот», предполагает установку у библиотеки спортивной площадки, которая будет дополнена книжными шкафами со специальной литературой по физической культуре и спорту, здоровому образу жизни, правильному питанию.

Еженедельно планируется проведение интерактивных встреч и показательных выступлений с ведущими спортсменами и тренерами Амурской области. Этот проект активно поддержал министр спорта Амурской области Юрий Кретов.

Оба проекта, уверены организаторы, смогут разнообразить культурный досуг горожан, привлечь их в библиотеки и сделать активными читателями, сообщает пресс-служба городской администрации.

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