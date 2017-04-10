В Циолковском неизвестные повредили несколько машин (видео)

Фото: кадр YouTube

В ночь на понедельник, 17 апреля, в Циолковском неизвестные повредили несколько машин. Инцидент произошел возле общежитий для строителей.

Как сообщают очевидцы, был сожжен один автомобиль, еще шесть получили повреждения – разбиты стекла. Кроме того, пропало некоторое имущество автолюбителей.

«В полицию поступило сообщение о том, что возле одного из общежитий в поселке Циолковский повреждены автомобили. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящий момент проводится доследственная проверка, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сообщили ИА «Амур.инфо» в УМВД России по Амурской области. Точное количество пострадавших машин в ведомстве пока не называют.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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