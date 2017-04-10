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17апреля
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Сегодня, 15:46 0

В Туве молния убила человека во время проведения священного обряда

В Туве молния убила человека во время проведения священного обряда
Фото: youtube.com

В Республике Тува молния убила человека. Трагедия произошла в окрестностях села Целинное во время проведения священного обряда. Разряд попал в 37-летнего мужчину, когда тот разговаривал по мобильному телефону. Он скончался на месте. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Life.

Также травмы различной степени тяжести получили трое находившихся рядом людей. 24-летний молодой человек и 42-летняя женщина были госпитализированы с ожогами (их состояние оценивается как средней степени тяжести), ещё одному мужчине порекомендовали провести амбулаторное лечение.

Как стало известно следственным органам, на горе, именуемой местными жителями Буруган Изи, проходил буддийский праздник Сан-Салыр под руководством священнослужителей. Во время буддийского молебна началась гроза, и молния попала в мужчину, который в этот момент разговаривал по телефону.

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#природа #происшествия #религия

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