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Во Владивостоке к 100-летию революции установили памятник Ленину

Во Владивостоке к 100-летию революции установили памятник Ленину
Фото: deita.ru

Коммунисты Приморья установили бюст вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова (Ленина) во Владивостоке на Партизанском проспекте. Это мероприятие активисты приурочили к 100-летию Октябрьской революции 1917 года, передаёт ИА «Дейта».

«В этом году исполняется 100 лет со дня Великой Октябрьской революции. Поэтому мы, молодые приморские коммунисты, решили отметить данное событие установкой памятника её вождю, Владимиру Ильичу Ленину», – рассказал депутат краевого заксобрания от партии КПРФ Андрей Ищенко, уточнив, что ему принадлежит эскиз памятника в целом, а сам бюст имеет четвертьвековую историю. Ранее он был установлен в администрации Арсеньевского городского округа. По словам депутата, подготовкой к памятному событию занимались «всем коммунистическим миром» Приморья: кто-то профинансировал постамент, кто-то сохранил от вандалов бюст и перевёз его во Владивосток.

Бюст был установлен в субботу, 15 апреля, по адресу Партизанский проспект, 12, в день краевой партийной конференции, в работе которой принимали участие депутаты Госдумы от КПРФ.

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#Дальний Восток #история #праздники

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