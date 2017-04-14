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17апреля
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Сегодня, 15:09 1

Школьница из Тынды победила во Всероссийской олимпиаде по китайскому языку

Школьница из Тынды победила во Всероссийской олимпиаде по китайскому языку
Фото: пресс-служба областного министерства образования

В Приамурье подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. Были определены три победителя и 16 призеров. Лучшими стали десятиклассница Дарья Лобода из города Тында Амурской области, Синь Фанин из Хабаровского края и представительница Москвы Ксения Иванова.

Торжественная церемония его закрытия, подготовленная региональным минобрнауки, прошла в Общественно-культурном центре. Победителям вручили дипломы, медали Амурской области за особые достижения в учении и ценные подарки от губернатора региона.

«Когда я только ехала на соревнования, я и не надеялась победить. Однако задания олимпиады были не слишком сложными, – поделилась Дарья Лобода. – В будущем хочу связать свою профессиональную деятельность с китайским языком, планирую поступать на факультет международных отношений».

Всех победителей и призеров ждет двухнедельная стажировка в Китае. Помимо этого, они могут претендовать на получение президентского гранта, а выпускники 11-классов получают еще и льготы при поступлении в вузы.

Кроме основных наград, были вручены призы: самым юным участникам за оригинальность сюжета сочинения, лучшему собеседнику в диалоге, за лучший авторский стиль сочинения, за выразительность и артистизм в диалоге, за лучшие лингвострановедческие знания, за отличные аудитивные навыки и другие. Каждый школьник, принявший участие в интеллектуальных соревнованиях, получил памятные подарки от главы Приамурья.

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги, уважаемые гости! Сегодняшний день – это уже история. Мы с вами прожили трудную, но очень интересную и насыщенную неделю. Наши юные участники вели себя очень достойно, представляя свои субъекты, – сказала министр образования и науки Амурской области Марина Селюч. – В системе образования Амурской области создано единое образовательное пространство по обучению китайскому языку, начиная с детского сада. Мы находимся настолько рядом с сопредельным государством, и правительство области проводит такое множество совместных мероприятий с КНР, что я не ошибусь, если скажу, что на территории Приамурья вряд ли найдется такой человек, который бы не знал китайских слов».

С приветственным словом выступил советник-посланник отдела по делам образования посольства Китайской Народной Республики в Москве Чжао Гочен.

«Олимпиада по китайскому языку является важным событием не только для участников олимпиады, но и для выстраивания отношений между Россией и КНР. Ведь для плодотворного взаимодействия между нашими государствами необходимы специалисты, которые знают язык и культуру другой страны, – уточнил советник-посланник. – Мы очень рады, что так быстро растет интерес к китайскому языку в России, в свою очередь, русский язык приобретает все большую популярность в Китае. В настоящее время отношения между Россией и Китаем переживают хороший период. Пускай так остается всегда».

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#Китай #конкурсы #образование #Тында

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Комментарии
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  • фая

    фая
    1 час назад

    Молодец! Льготы при поступлении будут и для 10-ов, Результаты ВОШ действительны 4 года.

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