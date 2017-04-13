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17апреля
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Сегодня, 14:33 3

Благовещенца осудили за угрозу избиения полицейского

Благовещенца осудили за угрозу избиения полицейского
Фото: sibkray.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор местному жителю, который угрожал полицейскому избиением. Дебошира оштрафовали, говорится в сообщении суда.

Инцидент произошел в марте 2017 года. Подсудимый находился вместе с женой у себя дома в Благовещенске, он был нетрезв. Между супругами произошел конфликт, мужчина избил женщину, грозился расправиться с ней.

Услышавшая крики соседка попросила благовещенца успокоиться, на что тот выругался, толкнув ее. Соседка вызвала полицию. На место прибыл участковый, он представился и попросил дебошира объяснить причины конфликта. На это благовещенец ответил грубостью. Он прошел на балкон, где взял молоток, стал угрожать стражу порядка разбить ему голову, размахивая во все стороны.

По данному факту состоялся суд. Мужчина признал свою вину в полном объеме, раскаялся в содеянном. Дело было рассмотрено в особом порядке. С учетом всех обстоятельств, в том числе наличия у подсудимого на иждивении малолетних детей, судья признал благовещенца виновным и приговорил к выплате штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Вещественные доказательства – молоток, изъятый в ходе осмотра места происшествия, – постановили уничтожить.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 минуты назад

    Молоток трактором уничтожать будут? Или кувалдой? А мож на рельсы переплавят?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    28 секунд назад

    Участковый опять без пистолета на семейный скандал пришёл??

  • vertex

    vertex
    12 секунд назад

    "Помогли" детям, отжали у семьи 20 тыров

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