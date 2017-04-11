Дипломаты США в Лондоне вызвали на допрос трёхмесячного «террориста» и «шпиона»

Фото: kapital-rus.ru

Сотрудники американского посольства в Лондоне вызвали на допрос трёхмесячного малыша. Это произошло после того, как дед ребёнка, заполнявший визовую анкету, по ошибке утвердительно ответил на вопрос о причастности своего внука к терроризму. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на британское издание Guardian.

По данным газеты, дед Харви Кеньона-Кэйрнса, заполняя анкету на американскую туристическую визу, случайно выбрал вариант «да» в вопросе: «Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?». В посольстве были настроены решительно и вызвали младенца на беседу в посольство. «Я не мог поверить, что они не увидели ошибки и что маленький ребёнок не может никому причинить вред», – прокомментировал ситуацию потрясённый 62-летний Пол Кеньон.

По его словам, узнав о решении властей, он хотел поначалу принести своего внука в посольство наряженным в оранжевый комбинезон – под цвет тюремной робы в тюрьмах США – но в итоге отказался от этой затеи. «Похоже, у сотрудников дипмиссии проблемы с юмором, раз они не смогли увидеть комичность этой ситуации», – сказал Кеньон, добавив что на «допросе» малыш Харви держался молодцом и ни разу не заплакал. «Очевидно, он не был вовлечён ни в геноцид, ни в шпионаж. Он лишь саботировал несколько подгузников, но об этом в посольстве не знают», – сыронизировал дед, чья ошибка обошлась семье в 3 тысячи фунтов (примерно 3,5 тысячи евро) из-за невыданной вовремя визы.

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#дети #происшествия

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