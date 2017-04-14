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Дождливо в большинстве районов: прогноз погоды в Амурской области на 18 апреля

Дождливо в большинстве районов: прогноз погоды в Амурской области на 18 апреля
Фото: Zastavki.com

В Амурской области 18 апреля будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются слабые и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Термометры ночью в Приамурье покажут от минус 2 до плюс 3 градусов, местами по северу – минус 7…12 градусов. Днем температура зафиксируется на отметках 8…13 градусов выше нуля, местами будет от минус 1 до плюс 4 градусов.

В Благовещенске в этот день будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки – преимущественно в виде дождя. Восточный ветер ночью наберет скорость 7-12 метров в секунду, днем – 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит от нуля до плюс 2, днем – плюс 8…10 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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