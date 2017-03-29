Жители Екатеринославки жалуются на мор рыбы в местной реке (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился один из жителей села Екатеринославка Октябрьского района. Мужчина рассказал, что в местной реке Ивановке наблюдается вымирание рыбы.

«Раньше все нормально было. Лет пять назад речку чистили, приводили в порядок. Потом забросили. Сейчас же непонятно, что там творится. Мне когда фото речки скинули, я решил, что они, возможно, прошлогодние или вообще из другого места. Сам поехал и убедился, снял видео», – говорит амурчанин.

Как видно на кадрах, берег реки усыпан мусором, в воде – мертвая рыба, которую выбрасывает на берег. Место, где велись съемки, находится в черте Екатеринославки, в районе железнодорожного моста через реку – в сторону очистных сооружений.

«Раньше они функционировали, и такого не было. Сейчас я прошел метров 10-15, и все усыпано рыбой. Непонятно, она или задохнулась, или в речке что-то. До этого я ни разу не наблюдал такой картины», – отмечает житель Екатеринославки.

Мужчина хочет, чтобы информация о случившемся дошла до компетентных органов, которые провели бы проверку. «У нас это единственная речка. Сейчас приходится ездить в Новомихайловку или в Романовку, или дальше, чтобы покупаться. А дети… Сейчас лето придет… 12-14 лет – такой возраст, что говори – не говори, а он все равно убежит и будет купаться», – сказал он.

Глава Екатеринославского сельсовета Владимир Чабан подтвердил ИА «Амур.инфо», что в реке обнаружена погибшая рыба. По его словам, это небольшие сомы в количестве 60-70 штук, по-видимому, приплывшие из других мест. Предположительно, рыба вымерла из-за того, что речка для сомов недостаточно глубокая.

«Какого-то сброса за зиму не было. Но я свяжусь с Роспотребнадзором, пускай приедут и возьмут пробы воды на всякий случай», – сказал Владимир Чабан.

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#животные #природа

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