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17апреля
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Сегодня, 13:23 0

Амурчан предупреждают о возможном ухудшении телесигнала

Амурчан предупреждают о возможном ухудшении телесигнала
Фото: forbes.net.ua

В период с 16 по 19 марта в нескольких городах Приамурья возможны перерывы в телевизионном и радиовещании. Об этом сообщает Амурский ОРТПЦ.

Неудобства могут коснуться жителей Благовещенска, Белогорска, Шимановска, Зеи, Сковородина, Тынды, Прогресса и ближайших к ним населенных пунктов. Это связано с запланированной квартальной профилактикой оборудования. В этот период будут последовательно отключаться аналоговые и цифровые передатчики – для контроля их работы.

Амурский областной радиотелевизионный передающий центр приносит амурчанам извинения за возможные неудобства.

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#ТВ #технологии

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