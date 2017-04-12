Клещей в Приамурье за неделю стало почти в четыре раза больше

Фото: sovetclub.ru

Только за прошлую неделю в Приамурье зарегистрировали 50 случаев укусов клещей. Все пострадавшие прошли экстренную профилактику. Из общего числа пострадавших восемь детей. Всего за прошлую неделю от укусов вредителей пострадали 30 амурчан.

На сегодня, по данным оперативного мониторинга, количество клещей составляет 26 особей на один километр пути. Неделю назад на один километр насчитывалось в среднем 7 особей. Цифры приводят специалисты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Амурской области.

На территории Приамурья продолжаются работы по акарицидной обработке. Специалисты уже обезопасили от вредителей 4,4 гектара территорий детских дошкольных учреждений и кладбищ.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает амурчан соблюдать меры профилактики клещевых инфекций: подбирать для выезда на природу закрытую одежду, пользоваться репеллентами, осматривать себя каждые несколько часов.

При этом специалисты отмечают, что самым надежным средством профилактики остается вакцинация. В 2017 году для закупки 42 970 доз вакцины против клещевого вирусного энцефалита из областного бюджета потратят 16,8 миллиона рублей.

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