В первую очередь благоустроить нужно набережную Амура: итоги опроса на «Амур.инфо»

Архив Амур.инфо

Из всех популярных мест отдыха в Благовещенске в первую очередь благоустроить надо набережную реки Амур на участке от переулка Святителя Иннокентия до улицы Пионерской. За этот вариант проголосовало большинство участников опроса на сайте ИА «Амур.инфо». На втором месте по числу голосов Первомайский парк, на третьем – фонтан «Бабочка». В голосовании приняли участие 1 277 человек.

Благоустроить места отдыха планируют на средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой Амурская область получит 146 миллионов рублей. С конкретными участками власти планируют определиться к маю. Почти половина участников опроса ИА «Амур.инфо» проголосовали за участок набережной – 45 %, или 576 человек. По мнению почти половины опрошенных, именно этот участок нужно отремонтировать в первую очередь.

На втором месте по популярности – Первомайский парк. За привычное место отдыха проголосовала треть участников опроса. За эти два места массового отдыха свои голоса отдало подавляющее большинство участников опроса, остальные варианты не набрали и 10 %.

Фото: blogs.amur.info

9,3 % опрошенных посчитали, что в первую очередь властям стоит обратить внимание на фонтан «Бабочка» на улице 50-летия Октября. Это третий результат по популярности. С просьбой облагородить данное место отдыха в самом центре областной столицы к губернатору обращалась инициативная группа горожан.

Фото: архив Амур.инфо

На днях на сайте госзакупок объявили аукцион, по которому на обслуживание и содержание фонтана «Бабочка» в Благовещенске власти готовы потратить почти 214 тысяч рублей. Аукцион на техническое обслуживание городского фонтана объявило муниципальное предприятие ГСТК. В перечне работ по техническому обслуживанию: мойка раз в неделю, ежедневная очистка от мусора и грязи, запуск и отключение фонтана и дежурство в течение времени его работы.

Меньше всего голосов набрали такие варианты, как сквер улицы Мухина и переулка Крестьянский, а также парк имени 40-летия ВЛКСМ. Среди других предложений от участников голосования: Асташинские озера, набережная реки Зеи, сквер за Домом молодежи, фонтан в микрорайоне и другие места отдыха.

Чаще всего среди других своих вариантов горожане указывали реку Бурхановку и парк Дружбы. Окончательное решение по благоустройству мест массового отдыха и очередности работ в городской администрации обещают принять с учетом общественного мнения.

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#отдых

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