Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 12:58 4

В Благовещенске резко участились кражи велосипедов

В Благовещенске резко участились кражи велосипедов
Фото: ytimg.com

С приходом тепла в Благовещенске резко участились случаи краж велосипедов. За последние две недели в полицию областной столицы поступило девять заявлений по таким фактам. По каждому из них возбуждены уголовные дела.

Как сообщает УМВД России по Амурской области, за минувшие сутки в городе был зафиксирован один факт кражи велосипеда. Приехав в магазин на велосипеде, благовещенка оставила свой двухколесный транспорт и отлучилась на несколько минут. Этим воспользовался злоумышленник: увидев, что транспортное средство не пристегнуто, он уехал на нем в неизвестном направлении. По факту кражи возбудили уголовное дело. Личность похитителя сейчас устанавливается.

Полицейские призывают амурчан быть бдительными и не оставлять свои велосипеды без присмотра.

Памятка: УМВД России по Амурской области

Просмотров всего: 414

#криминал #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Да уж... Всё же, здесь очень да же при чём - наказание.

    В станице, где я ныне живу, не то что велосипеды не пристёгивают, даже личные вещи оставляют в корзинках велосипедов!

    И хотя станица в несколько тысяч человек и проходящая по трассе, украсть велосипед здесь - это преступление века.

    Такой менталитет однако.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Я не хочу сказать что народ разный, просто полиция кроме памяток, ничего больше не делает. И это не голословное утверждение, а факт! У меня в селе Новотроицком, где я проживал до переезда, разбили скутер, ночью. Были следы, были свидетели, но полиция и не собиралась искать. Вообще не собиралась.

    Было конечно составлено заявление, но больше никаких действий.

    И это при том, что им указали (полиции) дом, из которого вышел преступник - то ли наркоман, то ли алкаш. И всё по барабану. Действий от полиции не последовало. Улики им были не нужны, ничего не фотографировали, на месте преступления не работали вообще.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    А вот памятки выпускать - мол типо бойтесь! не оставляйте без присмотра - они горазды))

  • DeamonX

    DeamonX
    44 минуты назад

    Прально, нехрен велик оставлять. С собой тащить в магазин и в любое другое учреждение. Гении дедукции и розыскной работы ))

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Благовещенца осудили за угрозу избиения полицейского
В России и мире

Дипломаты США в Лондоне вызвали на допрос трёхмесячного «террориста» и «шпиона»
В России и мире

Аргентинский пастух нашёл яйца динозавров
Общество 11

Для удобства мотоциклистов в ПДД внесут изменения