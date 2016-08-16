В Благовещенске резко участились кражи велосипедов

Фото: ytimg.com

С приходом тепла в Благовещенске резко участились случаи краж велосипедов. За последние две недели в полицию областной столицы поступило девять заявлений по таким фактам. По каждому из них возбуждены уголовные дела.

Как сообщает УМВД России по Амурской области, за минувшие сутки в городе был зафиксирован один факт кражи велосипеда. Приехав в магазин на велосипеде, благовещенка оставила свой двухколесный транспорт и отлучилась на несколько минут. Этим воспользовался злоумышленник: увидев, что транспортное средство не пристегнуто, он уехал на нем в неизвестном направлении. По факту кражи возбудили уголовное дело. Личность похитителя сейчас устанавливается.

Полицейские призывают амурчан быть бдительными и не оставлять свои велосипеды без присмотра.

Памятка: УМВД России по Амурской области

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#криминал #происшествия #транспорт

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