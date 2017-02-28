Амурчан пугают «заключённым, чуть не сбежавшим из колонии»

Пользователи WhatsApp из Приамурья получают сообщение с необычным видео. На кадрах видно, как мужчина висит на заборе в окружении колючей проволоки. «Попытка побега из Возжаевки предотвращена», – гласит сопроводительная надпись.

Согласно данным сайта УФСИН России по Амурской области, в селе Возжаевка Белогорского района Приамурья находится исправительная колония № 2. Это учреждение для мужчин строгого режима с лимитом наполнения 971 осужденный, включая участок колонии-поселения на 56 мест.

Начальник пресс-службы амурского УФСИН, капитан внутренней службы Андрей Шевела сообщил ИА «Амур.инфо», что в колонии в Возжаевке попыток побега не было, а видео – фейк.

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