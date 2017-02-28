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17апреля
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Амурчан пугают «заключённым, чуть не сбежавшим из колонии»

Амурчан пугают «заключённым, чуть не сбежавшим из колонии»

Пользователи WhatsApp из Приамурья получают сообщение с необычным видео. На кадрах видно, как мужчина висит на заборе в окружении колючей проволоки. «Попытка побега из Возжаевки предотвращена», – гласит сопроводительная надпись.

Согласно данным сайта УФСИН России по Амурской области, в селе Возжаевка Белогорского района Приамурья находится исправительная колония № 2. Это учреждение для мужчин строгого режима с лимитом наполнения 971 осужденный, включая участок колонии-поселения на 56 мест.

Начальник пресс-службы амурского УФСИН, капитан внутренней службы Андрей Шевела сообщил ИА «Амур.инфо», что в колонии в Возжаевке попыток побега не было, а видео – фейк.

Просмотров всего: 1728

#закон #интернет

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Комментарии
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  • ETOYA

    ETOYA
    2 часа назад

    видео старое

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    ETOYAвидео старое


    А Вам давно было страшно? Расскажите как это было.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    На зоне тоже люди сидят, чего их бояться?

    Вам же тоже иногда хочется с работы пораньше смыться...

  • DeamonX

    DeamonX
    2 часа назад



    Пользователи WhatsApp из Приамурья получат сообщение



    Инфа 100%? Пользуюсь вотсапом, живу в Приамурье, когда ждать сообщение?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Ну-ну. Такое ограждение даже на даче не защитит от воришки. А тут вдруг зону строгого режима таким обнесли. Прикольно!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Это не Возжаевка..И забор не зоновский.

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    1 час назад

    А как определили, что это видео с "зоны"? По голой жопе?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Скорее всего психушка.

  • zheka_z

    zheka_z
    1 час назад

    На зонах шести метровые заборы

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    да, в возжаевке забор выше этого раза в 4.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Что в очередной раз доказывает вредность мессенджеров типа ватсапа в руках обычных людей и прочих ожп. То у них педофилы стадами ходят по 100-200 голов, то синий кит "вот прям инфа 100%" сожрёт или самоубьёт сотни тысяч личинок, то с зоны почти сбегают. Как инструмент нагнетания паники - лучше не придумать.

  • Urasik

    Urasik
    1 час назад

    Видел с этого начальника пресс-службы - майором шел! Что уже снова капитан? Повысили? Молодец Александр! Дальше Губернатора - мэром назовёте?)))

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    43 минуты назад

    Это скорей всего ИТК - 8. Справа забор, с лево бывший кирпичный завод. Это проход как идти с автобусной остановки.

  • Бутява Бутявишна Йовович-Шер

    Бутява Бутявишна Йовович-Шер
    2 минуты назад

    Клаус Хайда

    в руках обычных людей и прочих ожп



    сильно сказано!!!

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