Актёр из фильмов об агенте 007 умер в США на 97-году жизни

Фото: tass.ru

Американский актёр Клифтон Джеймс, исполнивший роль шерифа Пеппера в фильмах о Джеймсе Бонде, скончался в возрасте 96 лет. Он ушёл из жизни в своём доме, в городе Гладстон (штат Орегон). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Hollywood Reporter.

Дочь Джеймса сообщила, что её отец скончался от осложнений, вызванных диабетом. «Он был потрясающим человеком, его все любили. Мы счастливы, что он был в нашей жизни», – отметила она.

Часто игравший жителя южных штатов, на заре своей карьеры Джеймс любил выступать на театральных подмостках Нью-Йорка. Он получил известность в том числе благодаря роли администратора магазина в фильме «Хладнокровный Люк». В знаменитой кинобондиане он появился в фильмах «Живи и дай умереть» (1973) и «Человек с золотым пистолетом» (1974).

Джеймс родился в 1920 году в штате Вашингтон. Он был ветераном Второй мировой войны, кавалером государственных наград, в том числе двух медалей «Пурпурное сердце».

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