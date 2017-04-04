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17апреля
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Сегодня, 11:49 1

В Приамурье появились два новых мастера спорта

В Приамурье появились два новых мастера спорта
Фото: minsportamur.ru

Двое амурских спортсменов стали мастерами спорта России. Приказ о присвоении спортивного звания был подписан министром спорта РФ. Звание получили Александра Саковская, которая представляет ушу, и Олег Ащеулов, представляющий спортивную борьбу.

Кроме того, отдельными приказами Минспорта нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» наградили еще двух амурчан: директора тындинской спортивной школы № 4 «Олимп» Андрея Мокрякова и главного специалиста комитета по физкультуре и спорту тындинской администрации Дмитрия Яковенко, сообщает сайт областного министерства спорта.

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#спорт

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Комментарии
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  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    2 часа назад

    Хорошая новость!

    Ребята молодцы!

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